五股跨河景觀橋8月完工 洲子洋往來環保藝術公園不再繞路、人車爭道

從彩虹跑道仰望跨河景觀橋。（記者董冠怡攝）

2025/04/10 13:20

〔記者董冠怡／新北報導〕五股環保藝術公園跨河景觀橋，預計今年8月底完工，新北市副市長朱惕之今天視察新建工程進度表示，目前進度8成1。五股垃圾山環境整治成夏綠地後，再斥資2億餘元在芳洲路、中興路間，建造1座跨越五股坑溪，僅供行人、自行車使用的景觀橋，改善過去往來洲子洋重劃區、五股環保藝術公園繞路、人車爭道的問題，提升交通安全。

水利局長宋德仁指出，先前居民來往芳洲路、五股環保藝術公園兩地，無法直接跨越，需要繞行市區道路，約1公里至2公里，人車爭道相當危險，因此興建跨河景觀橋，2023年底開工，採用下拱式鋼構設計，橋身長150公尺、橋面寬6公尺，橋上設置座椅，左右岸配有無障礙電梯，方便行人、自行車、輪椅族及行動不便者通行，且有植栽綠美化及夜間光雕照明。

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他說明，工程已把未來洪水平原管制解禁可能一併納入考量，橋梁梁底高程抬升至10.71公尺，高於計畫堤頂高度9.71公尺，替將來堤防加高工程預留施作空間，也無落墩於河道內，今年3月已完成主橋吊裝，並於汛期前撤離河道上施工構架等設施，整體工程實際進度81.10%、8月完工後，漫步橋上的同時，可俯瞰公園、遠眺觀音山。

市議員陳明義指出，如期完工之外，著規劃畫陸橋周邊環境改善，包括有民眾反映五股環保藝術公園狗公園內有碎石讓毛孩受傷、鄰近兒八公園彩虹跑道側圍牆彩繪（現為塗鴉）等，已建議市府同步進行，持續提升當地生活品質。

五股區長藍瑞珉說，公園公共廁所、裝置藝術等環境優化，公所將視人潮、使用程度及後續發展逐步調整，提供民眾優質舒適的休憩空間。

洲子洋重劃區芳洲路端。（記者董冠怡攝）

五股環保藝術公園跨河景觀橋，預計今年8月底完工；副市長朱惕之（中）、水利局長宋德仁（右二）等人視察。（記者董冠怡攝）

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