中市推綠色旅行標章 2年僅5家取得認證

台中市觀旅局舉辦分享會，宣導推動國際永續標章認證申請。（圖由觀旅局提供）

2025/04/10 12:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局自2023年起啟動「永續旅遊目的地」認證及輔導業者申請「綠色旅行標章（Green Travel Seal ,GTS）」計畫，盼台中市成為國際知名的「永續旅遊目的地」，但2年來申請通過GTS的業者僅有5家，其中4家皆為台中市產業故事館發展協會成員，該協會榮譽理事長吳德利表示，GTS因不具強制性，加上政府並未補助，業者需有相關理念及使命，才能有所成效。

GTS是由總部在荷蘭的「綠色旅遊目的地基金會」認證，在國內則由「台灣永續旅行協會」推動。依地區規模大小分成LEVEL1、2、3種，台灣屬LEVEL2，其中又分成金、銀、銅級，目前台中市共有5家取得認證，包括銀級的台灣味噌釀造文化館、阿聰師芋頭文化館；銅級的寶熊漁樂碼頭、自行車文化探索館及旅巷輕旅。其中，4家皆為觀光工廠故事館，只有「旅巷輕旅」1家為旅舍。

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觀旅局長陳美秀表示，台中市自2023年起啟動「永續旅遊目的地」認證及輔導業者申請「綠色旅行標章」的計畫，2024年即成為全國第一及唯一入選全球綠色目的地「百大故事獎」的城市，更獲頒觀光署首屆「永續旅遊推廣貢獻獎」，市府將持續偕同業者爭取國際永續旅遊認證，齊力拓展綠色遊程，讓國內外旅客感受到台中不同以往的風貌與魅力。

觀旅局推動這項認證，2年來全市僅有5家業者取得認證。觀旅局不諱言因這項認證以鼓勵及輔導為主，並不具強制性，加上政府並未提供補助，「無利可圖」可能造成業者意願不高。

寶熊漁樂碼頭館長，也是台中市產業故事館發展協會榮譽理事長吳德利表示，認證涉及業者的意願，業者要有綠色的理念或使命，而非純粹的行銷營利考量；另外因要取得認證必需要完整紀錄各項資料，工作十分繁瑣，可能也是造成業者卻步的原因。

吳德利分享其取得認證的心得指出，GTS兩個主要核心概念就是紀錄，還有友善的程度與在地的程度。因為申請認證的單位有旅館、觀光工廠等型態不一，認證稽核項目多達100多項，業者必需詳細紀錄各項資料提供分析，細到例如是否使用環保證認等清潔劑等；友善及在地則包括無障礙設施、穆斯林認證及任用在地員工、供應商等，主要朝在地創生、促進在地發展等方向發展，因GTS需每年評鑑才能取得標章，最重要的是業者的理念、使命及執行力。

寶熊漁樂碼頭取得GTS認證。（記者歐素美攝）

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