新北全球永續學生行動高峰會 5大洲25校師生關注淨零碳排

新北市教育局今（10）日舉辦「全球永續學生行動高峰會」，5大洲共25校所組成的「全球跨界合作聯盟」與會，論壇聚焦淨零碳排、科技創新與國際教育，共同啟動「淨零碳排大計畫」。（記者黃子暘攝）

2025/04/10 12:50

〔記者黃子暘／新北報導〕因應全球暖化衝擊，新北市教育局今（10）日舉辦「全球永續學生行動高峰會」，5大洲共25校所組成的「全球跨界合作聯盟」與會，論壇聚焦淨零碳排、科技創新與國際教育，共同啟動「淨零碳排大計畫」。教育局長張明文表示，會中邀請學、產業界共同簽署「新世代新科技永續能源合作備忘錄」，並由聯盟學生發表12項創意行動方案，以實際行動落實低碳生活。

張明文表示，​論壇主題「守護地球關鍵0.5°C 」源於2015年《巴黎協定》提出的全球升溫警示，若溫度從1.5度再升高至2度，將引發更頻繁且嚴重的熱浪、颶風與乾旱等極端氣候；市府於2022年發布「2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，​訂定2030年減少碳排放30%及2050年達成淨零碳排目標，教育局於2023年邀集新北市高國中小與五大洲姊妹校組成「全球跨界合作聯盟」啟動淨零碳排大計畫，希望透過共學、跨國合作等方式​培養學生永續環境素養與行動力。

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美國加州佛利蒙市前市長Lily Mei分享，她在任內8年期間致力推動減少溫室氣體排放、促進可再生能源發展等永續環境政策，使城市連續7年被評為「美國最幸福城市」，鼓勵學子一起行動，為守護地球盡一份心力。

加拿大的音樂家馬修．連恩分享，看見年輕世代用科技與教育實踐永續，讓人對地球的未來充滿希望，他相信音樂能凝聚人心、激發共鳴，成為號召更多人投入氣候行動的力量。

教育局補充，市府將持續攜手各界深化國際永續教育，朝向2050淨零城市目標邁進，並強化資源管理與綠能人才培育、推動淨零校園，強化師生對於氣候變遷與淨零永續議題的認識。

新北市教育局今（10）日舉辦「全球永續學生行動高峰會」，5大洲共25校所組成的「全球跨界合作聯盟」與會，論壇聚焦淨零碳排、科技創新與國際教育，共同啟動「淨零碳排大計畫」。（記者黃子暘攝）

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