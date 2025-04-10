莊瑞雄促為台東觀光注入新活力 交長陳世凱承諾活化山里舊鐵道

台東縣卑南鄉山里車站。（記者黃明堂攝）

2025/04/10 12:53

〔記者黃明堂／台東報導〕東部幹線台東卑南鄉山里舊鐵道2021年即入選交通部觀光經典小鎮，但觀光發展遲滯，立委莊瑞雄昨（9）日在立法院交通委員會質詢指出，災後的花東觀光急需轉型升級，「山里舊鐵道」具備文化、生態與地方歷史潛力，呼籲交通部提出具體替代方案、啟動整體規劃。部長陳世凱當場承諾，今年就會啟動山里觀光發展規劃，並由觀光署與台鐵共同合作，整合地方資源，打造永續旅遊新亮點。

莊瑞雄指出，花東地區去年遭逢強震與颱風侵襲，重創觀光景點，地方業者苦撐至今，亟需具體政策支持。他強調，雖然交通部先前針對延長住宿補貼有所因應，但補助終究只是止血，無法從根本改善觀光體質，中央應主動規劃、打造具特色的新景點，讓地方有真正走下去的機會。

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莊瑞雄表示，山里舊鐵道擁有舊車站、隧道群、原住民文化及自然景觀，2021年即入選交通部觀光經典小鎮，地方多年來持續推動活化，卻苦無資源對接。他指出，雖然部分隧道因地質敏感、蝙蝠棲息等因素不宜再開發，但中央應以更積極態度提出替代方案，如設置鐵馬驛站、整修主街道、設計導覽路線，創造低碳、在地、永續的旅遊模式。

陳世凱肯定山里舊鐵道確實具有觀光價值，儘管有地質與生態限制，但朝替代方案的方向非常務實，後續將由觀光署針對鐵馬驛站、街道美化、導覽設計等方案進行研究，整合山里周邊資源，補強觀光機能。

陳世凱也進一步承諾，今年即啟動山里地區的初步規劃作業，並責成觀光署與台鐵攜手合作，全力推動山里觀光路線整體轉型。他強調，即使隧道本體不進一步開發，也應讓整體觀光價值被重新包裝與展現。

莊瑞雄強調，山里不是沒人走過的舊路，而是還沒被好好走過的新起點。既然地方有故事、有文化、有條件，只要中央積極給予支持與行動，花東就能真正走出自己的觀光新藍圖，打造更屬於這片土地的永續魅力。

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