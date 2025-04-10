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    台南柳營土芒果節4/19見 歡迎來摃檨仔回味童趣

    台南市政府副秘書長殷世熙（右）、柳營區長顏文穗（左）展示土芒果、芒果青，歡迎民眾19日來柳營土芒果節。（記者楊金城攝）

    台南市政府副秘書長殷世熙（右）、柳營區長顏文穗（左）展示土芒果、芒果青，歡迎民眾19日來柳營土芒果節。（記者楊金城攝）

    2025/04/10 13:02

    〔記者楊金城／台南報導〕2025柳營土芒果節4月19日將在太康有機農業專區登場，區公所將義士路芒果綠色隧道部分封路，開放民眾「摃檨仔」（打芒果）回味兒時樂趣，也有鐵馬行、雙層觀光巴士帶領遊客遊賞柳營知名景點，帶動柳營觀光。

    台南市政府副秘書長殷世熙、柳營區長顏文穗和里長們今天（10日）為土芒果節宣傳行銷，還體驗拿撈網採摘土芒果，十分趣味，殷世熙說，柳營土芒果節一年只有一次，值得民眾來摃檨仔，感受柳營鄉間之美。

    柳營義士路太康芒果綠隧全長4公里，兩旁種植芒果行道樹有1265棵，蒼翠碧綠、樹蔭蔽天，有「南瀛八景」美譽 。今年因氣溫冷熱交替太大，芒果花開茂盛，但結果率偏低。

    顏文穗指出，柳營有土芒果節和牛奶節兩大特色產業活動，土芒果節結合柳營牛乳、全國首座太康有機專區，能讓遊客認識柳營特色產業，歡迎民眾參加。

    4月19日土芒果節推出暢遊查畝營鐵馬行騎乘、暢遊柳營觀光列車、食農教育體驗及草莓醬、蘆薈清潔劑、檸檬塔 DIY、摃檨仔體驗、乳牛彩繪DIY、芒果青和有機蔬果等農特產品展售會，現場還有街頭藝人、社區表演、柳營鮮乳製品及米蛋糕品嘗。

    鐵馬行帶領遊客騎行查畝營自行車道，遊賞芒果綠色隧道、德元埤荷蘭村、尖山埤渡假村、乳牛的家、劉啟祥美術紀念館、吳晉淮音樂紀念館等知名景點，全長13公里，也可在太康有機專區搭乘雙層觀光巴士來柳營，體驗柳營人文地景之美。

    柳營義士路太康芒果綠隧全長4公里，兩旁種植芒果行道樹有1265棵，是鐵馬道知名景點。（記者楊金城攝）

    柳營義士路太康芒果綠隧全長4公里，兩旁種植芒果行道樹有1265棵，是鐵馬道知名景點。（記者楊金城攝）

    土芒果節有乳牛彩繪。（記者楊金城攝）

    土芒果節有乳牛彩繪。（記者楊金城攝）

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