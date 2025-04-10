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    雙北開放YouBike 2.0E電輔車敬老愛心卡扣點 桃市「這理由」不跟進

    雙北已經開放騎乘2.0E電輔車可以扣愛心敬老卡點數，但桃園以安全為由不跟進。（記者謝武雄攝）

    雙北已經開放騎乘2.0E電輔車可以扣愛心敬老卡點數，但桃園以安全為由不跟進。（記者謝武雄攝）

    2025/04/10 12:54

    〔記者謝武雄／桃園報導〕新北及台北市政府於去年7、8月間，同意敬老愛心卡可以用於YouBike 2.0E ；市議員林政賢今在社會局工作報告時呼籲桃園市政府跟進，但桃園市政府認為，2.0E電輔車事故率是2.0單車4倍，加上60歲以上長者騎2.0E電輔車的風險是一般民眾4倍，因此不開放敬老愛心卡扣點數，不鼓勵高齡者騎乘2.0E電輔車。

    林政賢說，YouBlike 2.0E 電輔車讓騎乘更輕鬆、省力，起伏較大的坡道也能輕鬆應對，充滿電情況下可騎80公里，特別適合鼓勵長者多外出使用，讓更多長者享有便捷與樂活的交通選擇，建議比照台北市與新北市，擴大敬老愛心卡的適用範圍。

    林政賢也提到，設置敬老愛心卡主要目地就是鼓勵老人走出來，多搭乘大眾交通工具，而YouBike本來就屬於大眾運輸的一環，既然雙北都已開放騎乘2.0E電輔車扣敬老愛心卡點數，桃園市沒有理由不開放扣點。

    社會局長陳寶民表示，長者騎2.0E電輔車是否開放敬老愛心卡扣點數由交通局評估中；交通局長張新福則表示，除老人家騎乘2.0E電輔車風險較高因素外，目前騎乘YouBike 2.0微笑單車提供前60分鐘免費，但2.0E電輔車並沒有免費優惠，加上2.0E電輔車數量僅佔總數量15%，但常常有無車可借情形，若開放敬老愛心卡扣點，無車可借情形將更加嚴重。

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