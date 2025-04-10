告五人來了吸5萬名「哈瓜」 高雄捷運散場3分鐘一班

告五人12日於世運主場館開唱，高雄捷運將加密班次，散場時班距可達3分鐘一班。 （高捷公司提供）

2025/04/10 12:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新生代人氣天團告五人12日（六）將攻世運主場館開唱，吸引5萬名「哈瓜」（告五人歌迷暱稱），高雄捷運將加密班次，散場時班距可達3分鐘一班。

告五人於4月12日首度登上高雄世運主場館開唱，高雄捷運備有加班車，服務當天大批進場歌迷，散場時往小港方向班距，可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車，會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。

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高捷公司指出，為加快疏運散場旅客，R17世運站自動收費閘門重新改裝，並增加兩道閘門，北側樓梯同步開放旅客進站。提醒旅客於散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向請先通過世運大道走南側人行道，由3號出入口進站搭車。

高雄捷運公司也將於R16左營站閘門內，設置人工行李寄放區，供旅客臨時寄放，歌迷聽完演唱會搭車到R16左營站，免出站領完行李就可直接搭車前往其他車站，節省進出站時間；行李寄放服務時間為4月12日下午4點至晚上11點，寄放費用統一為每件行李均一價100元，歡迎歌迷利用。

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