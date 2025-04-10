為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    告五人來了吸5萬名「哈瓜」 高雄捷運散場3分鐘一班

    告五人12日於世運主場館開唱，高雄捷運將加密班次，散場時班距可達3分鐘一班。 （高捷公司提供）

    告五人12日於世運主場館開唱，高雄捷運將加密班次，散場時班距可達3分鐘一班。 （高捷公司提供）

    2025/04/10 12:32

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕新生代人氣天團告五人12日（六）將攻世運主場館開唱，吸引5萬名「哈瓜」（告五人歌迷暱稱），高雄捷運將加密班次，散場時班距可達3分鐘一班。

    告五人於4月12日首度登上高雄世運主場館開唱，高雄捷運備有加班車，服務當天大批進場歌迷，散場時往小港方向班距，可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車，會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。

    高捷公司指出，為加快疏運散場旅客，R17世運站自動收費閘門重新改裝，並增加兩道閘門，北側樓梯同步開放旅客進站。提醒旅客於散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向請先通過世運大道走南側人行道，由3號出入口進站搭車。

    高雄捷運公司也將於R16左營站閘門內，設置人工行李寄放區，供旅客臨時寄放，歌迷聽完演唱會搭車到R16左營站，免出站領完行李就可直接搭車前往其他車站，節省進出站時間；行李寄放服務時間為4月12日下午4點至晚上11點，寄放費用統一為每件行李均一價100元，歡迎歌迷利用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播