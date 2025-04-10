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    徵集代表台北的聲音 潮台北前導活動即起上線參加享好禮

    潮台北首波前導活動「台北城市聲音行動」即日起率先開跑，透過線上暖身活動邀請全民參與，徵集最能代表台北的聲音，參加者可獲得北流文化館常設展門票1張，此外還有加碼抽獎限量潮台北專屬禮品組。 （北市文化局提供）

    潮台北首波前導活動「台北城市聲音行動」即日起率先開跑，透過線上暖身活動邀請全民參與，徵集最能代表台北的聲音，參加者可獲得北流文化館常設展門票1張，此外還有加碼抽獎限量潮台北專屬禮品組。 （北市文化局提供）

    2025/04/10 12:18

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市文化局去年試辦「潮台北」活動，今年將迎來首屆正式活動，首波前導活動「台北城市聲音行動」即日起率先開跑，透過線上暖身活動邀請全民參與，徵集最能代表台北的聲音，只要投稿作品就能享有專屬福利，參加者可獲得北流文化館常設展門票1張，此外還有加碼抽獎限量潮台北專屬禮品組。

    文化局介紹，2025「潮台北 TRENDY TAIPEI: It's now」呈現台灣當代音樂、創意科技產業和世界最新發展趨勢，整合「演唱會經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」3大領域，跨界音樂、電影、文化藝術、科技領域等精彩活動，將城市的文化潮流及底蘊拓展到每個角落。

    文化局說明，潮台北不僅是音樂活動，更是台北文化創新重要驅動，活動即日起上線開放徵集，民眾只要填寫google表單（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmIDQBT5kFyqciuC00NUtCodA6l7aQBx2Pu6fCaGch9Np9nA/viewform）提供5至60秒的台北城市聲音錄音檔及照片，加上300字的故事說明即可參加， 參加者皆可獲得北流精采的常設展門票1張，還有機會抽中潮台北專屬禮品。

    文化局長蔡詩萍說，美好的歌曲形成之前，所有聲音都源自於生活，此場聲音徵集活動，正希望透過市民參與，捕捉台北獨特的聲音風景，無論是捷運進站音、夜市人聲、還是午後街頭的輕聲對話，每一段聲音都是台北故事。

    此次「台北城市聲音行動」也徵集邀請人氣歌手溫妮（Winni）共襄盛舉，溫妮將化身故事主角，親自走訪台北不同角落，就像是城市聲音探索者一般，透過她的視角，蒐集並紀錄下那些最能代表台北的獨特聲音。

    「台北城市聲音行動」徵集邀請人氣歌手溫妮（Winni）共襄盛舉。（北市文化局提供）

    「台北城市聲音行動」徵集邀請人氣歌手溫妮（Winni）共襄盛舉。（北市文化局提供）

    潮台北首波前導活動「台北城市聲音行動」即日起率先開跑，透過線上暖身活動邀請全民參與，徵集最能代表台北的聲音，參加者可獲得北流文化館常設展門票1張，此外還有加碼抽獎限量潮台北專屬禮品組。 （北市文化局提供）

    潮台北首波前導活動「台北城市聲音行動」即日起率先開跑，透過線上暖身活動邀請全民參與，徵集最能代表台北的聲音，參加者可獲得北流文化館常設展門票1張，此外還有加碼抽獎限量潮台北專屬禮品組。 （北市文化局提供）

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