Taiwan PASS推新產品！景點版、亮點Easy Go版「限時買1送1」

「Taiwan PASS亮點EasyGo版」結合台鐵三日券、捷運、台灣好行、阿里山林業鐵路，可直達阿里山，限時限量推出兩人同行一人免費活動。（圖由交通部觀光署提供）

2025/04/10 12:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕整合交通景點的優惠電子票卡「Taiwan PASS」，改版升級推出新產品！交通部觀光署將原款擴增優惠內容後升級為「經典版」，另外還新發行「景點版」、「亮點Easy Go版」，2款全新產品4月10日開賣，推出「2人同行1人免費」限量優惠，售完為止。

交通部觀光署持續推動台灣交通旅遊便利性，宣布「Taiwan PASS」經典版升級，並推出3款全新產品，擴大旅遊選擇，便利自由行旅客旅遊台灣。另為回饋旅客，同步推出限量「2人同行1人免費」優惠活動，讓旅客以超值價格暢遊台灣，輕鬆探索各大觀光亮點。

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交通部觀光署推出的Taiwan PASS電子票卡，結合高鐵、台鐵、4大捷運套票及4條熱門台灣好行路線，讓旅客得以優惠價格搭乘。國外旅客限定「高鐵版」，長途搭高鐵，捷運4套票選1搭乘、台灣好行路線擇1搭乘；國內外旅客皆適用「台鐵版」，長途搭台鐵，捷運4套票選1搭乘、台灣好行路線擇1搭乘。

觀光署擴增升級電子票卡優惠內容，改版為「Taiwan PASS經典版」，提升「台灣好行-日月潭線及阿里山線」QR CODE上車功能，及新增「宜蘭好行三日券」，並納入「阿里山森林鐵路」單程票，便利旅客造訪甫經紐約時報評選2025年「全球最值得去的52個勝地」之一的阿里山。「Taiwan PASS經典版」一樣分成國際客限定的「高鐵版」3日券2500元，國內外旅客皆適用的「台鐵版」5日券2700元。

觀光署新推出的「Taiwan PASS景點版（高鐵版/台鐵版」，國外旅客限定「高鐵景點版」2800元，國內外旅客適用「台鐵景點版」定價2400元，主要皆為增加知名景點串接，目前共整合了宜蘭傳藝園區、北海岸野柳地質公園、國立故宮博物院（北院）、台北市立動物園、台北美麗華摩天輪、台中自然科學博物館、清境農場青青草原、日月潭遊湖船、阿里山森林遊樂區、國立故宮博物院（南院）、高雄駁二當代館、哈瑪星號、愛河太陽能船、墾丁國家森林遊樂區等14處景點，提供旅客一次搞定交通與景點的便捷體驗。

同樣是這次新推出的「Taiwan PASS亮點Easy Go版」定價1900元，主要搭配「台灣觀光100亮點」，在原有捷運及台灣好行的基礎上，再整合台鐵三日券、阿里山森林鐵路本線單程票（含阿里山森林遊樂區門票）、阿里山林鐵支線一日券及租車抵用券等多元交通組合、提供旅客更有彈性的在地交通選項，暢遊台灣百大亮點。

觀光署署長周永暉表示，台灣整合國內各主要交通運具推出一波又一波的「Taiwan PASS」，就是要便利旅客旅遊台灣。去年推出後，全年銷售約2.5萬張，受國內外旅客喜愛，今年為因應國內旅客短天期出遊特性，以及對於熱門景點的需求，特別推出新產品，讓更多旅客輕鬆暢遊台灣，體驗各地的獨特魅力。

觀光署補充，「Taiwan PASS」景點版及亮點Easy Go版 ，4月10日上午10時開賣，同步推出「2人同行1人免費」限量優惠，「高鐵、台鐵景點版」限量優惠各200套；「亮點Easy Go版」，限量優惠800套，數量有限，售完為止。更多資訊請至Taiwan PASS網站查詢。

電子票卡「Taiwan PASS」，交通部觀光署將原款擴增優惠內容後升級為「經典版」（見圖），另外還新發行「景點版」、「亮點Easy Go版」。（圖由交通部觀光署提供）

電子票卡「Taiwan PASS」，交通部觀光署將原款擴增優惠內容後升級為「經典版」，另外還新發行「景點版」、「亮點Easy Go版」（見圖）。（圖由交通部觀光署提供）

電子票卡「Taiwan PASS」，交通部觀光署將原款擴增優惠內容後升級為「經典版」，另外還新發行「景點版」（見圖）、「亮點Easy Go版」。（圖由交通部觀光署提供）

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