台積電占全台用電8％ 綠色和平：應推動用電大戶綠電自發自用

綠色和平今發布研究報告指出，過去2年全球AI晶片製造用電量年增幅超過3.5倍，呼籲AI供應鏈應加強使用綠電、減少碳排。（綠色和平提供）

2025/04/10 12:11

〔記者陳嘉怡／台北報導〕AI晶片製造與半導體業用電高加劇環境負擔，綠色和平今（10）日發布研究報告指出，過去2年全球AI晶片製造用電量年增幅超過3.5倍，並指台積電用電量約占全台總用電量的8.4%，盼台積電能加速再生能源使用，並建議經濟部積極推動用電大戶綠電自發自用。

綠色和平「晶片榮景後的暗影」研究指出，AI晶片製造高度集中於東亞地區，由台積電、三星（Samsung）、美光（Micron）與SKhynix等主要供應商，分別在台灣、日本、韓國生產AI所需的邏輯晶片與記憶體晶片。2023至2024年間，全球AI晶片製造用電量從218 GWh激增至984 GWh，年增幅超過3.5倍。

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該研究共同作者、荷蘭中央銀行數據科學家Alexde Vries表示，當全球聚焦AI數據中心驚人的用電量之際，AI硬體製造的過程卻常被忽略。東亞作為供應鏈生產重鎮，若企業未積極轉用再生能源，將持續依賴高碳排的化石燃料電力，增加當地環境負擔。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心舉例，台積電2023年受惠AI發展產能大增，全年度用電達232億度，約占全台總用電量的8.4%，但其中僅有25.9億度來自綠電，台灣廠區近九成用電依賴化石燃料，估算2023年總碳排放約1141.8萬公噸，相當於4座台中火力發電廠的年排放量。呼籲台積電展現半導體龍頭領導決心，承諾於2030年前全面採用再生能源。

綠色和平也呼籲，因應對關稅帶來的經濟衝擊，經濟部應以前瞻性的政策提供產業租稅優惠、引導產業綠色轉型，透過盤點再生能源潛在場域與綠電市場的完善機制，加速推動企業轉型為綠電產消者，從根本上避免將碳排放與不斷攀升的用電成本轉嫁至全民。

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