喜迎竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」駐駕 慈航蘆竹文藝季27日登場

誠聖宮主委劉勝全（前中）說，「慈航蘆竹文藝季」將於4月27日登場，喜迎竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」駐駕。（記者周敏鴻攝）

2025/04/10 11:44

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區誠聖宮喜迎新北市林口區竹林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」，將於4月27日遶境祈福並駐駕，當天開始到5月4日在誠聖宮舉辦為期7天的「慈航蘆竹文藝季」，融合遶境祈福、藝陣文化、傳統戲曲、國際表演等，盼能促進民俗傳承與藝文活絡。

慈航蘆竹文藝季首日推出「喜迎巡迴媽遶境」活動，適逢週日，誠聖宮規劃了「萬人平安飯擔」免費開吃、青年街頭藝術與藝陣嘉年華表演、廟埕辦桌饗宴等，要熱鬧一整天，誠聖宮主委、桃園市議員劉勝全說，當晚的廟埕辦桌饗宴，每桌原價5000元，目前開放信眾洽誠聖宮認桌、每桌僅3500元，可享用在地的「黑桃豬」等美味料理。

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28日到30日則有連續3天的酬神戲表演、5月1日將邀社區團隊推出「愛‧藝起來」表演、5月2日國際文化之夜將由客家歌手與東南亞民俗藝陣團體擔綱演出、5月3日晚間將安排明華園大戲「鴨母王」，劉勝全說，5月4日上午8點起，「巡迴媽移駕爐主厝」再度遶境祈福，當晚「群星音樂晚會」將邀來歌手接力表演，以現代節奏為慈航蘆竹文藝季畫下完美句點。

「觀音佛祖巡迴媽」後續還將駐駕在坑子外坪位慶典委員會值年爐主林奕華位於赤塗路的龍福禮儀公司，他說，他很幸運擲出8個聖杯當上值年爐主，未來1年，觀音佛祖巡迴媽駐駕期間，歡迎信眾於每天上午6點到晚上8八點間，前來參拜祈福。

「慈航蘆竹文藝季」將於4月27日登場，喜迎林山觀音寺「觀音佛祖巡迴媽」駐駕。（記者周敏鴻攝）

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