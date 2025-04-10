西瀛虹橋封閉檢修 澎湖縣府：不影響國際花火節施放

澎湖國際海上花火節施放主場地西瀛虹橋，4月起封閉施工。（澎湖縣政府提供）

2025/04/10 11:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節4月28日試放，即將展開為期3個月的花火節活動，但施放主舞台的觀音亭西瀛虹橋，因海浪、鹽水煙及東北季風長期影響，造成鋼構鏽蝕嚴重及橋版混凝土崩落，考量橋體使用安全性，澎湖縣政府4月起封閉，進行橋體防蝕維修作業，外界擔憂影響花火節施放，但澎湖縣政府表示不會影響。

澎湖縣政府工務處表示，馬公市觀音亭園區，是一個以自然景觀與人文歷史結合的旅遊景點，也是配合每年花火節及鐵人三項等多項活動舉辦主場地，其中西瀛虹橋就是地標性設施，迄今已使用20餘年，屬於老舊橋梁，澎湖縣政府每年均委外辦理橋梁巡檢。

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自西瀛虹橋建造以來亦經多次修繕，前次整體修繕為5年前（2020年），此次經橋梁巡檢結果，鋼構橋體已有鏽蝕現象、部分橋面版混凝土崩落及景觀燈設施線路異常、故障等問題，澎湖縣政府已籌措經費辦理改善，工程於3月發包完成，預計於明年3月底前完成橋梁修繕作業。

考量施工安全，澎湖縣政府4月起至今年3月底封閉施工，封閉期間不對外開放，如期程有異動，將再另行公告。另橋底水域為利公共安全亦將封閉部分水域，目前已設置管制浮筒，澎湖縣政府呼籲縣民及遊客應遵循管制設施及公告，勿擅入管制範圍及水域。希望透過定期巡檢及維護工程，確實提升公共設施品質，延長虹橋使用年限。

西瀛虹橋鋼架結構鏽蝕，封閉進行整修。（澎湖縣政府提供）

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