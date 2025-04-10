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    竹市府補助熱水器遷移或更換 一般住戶最高補助3000元

    新竹縣竹北市新泰路某社區大樓今年4月傳出一家5口一氧化碳中毒案，消防人員現場實測熱水器，發現室內一氧化碳濃度隨即升高，雖窗戶有開啟，但因晾掛衣物，導致無法正常通風。（竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市新泰路某社區大樓今年4月傳出一家5口一氧化碳中毒案，消防人員現場實測熱水器，發現室內一氧化碳濃度隨即升高，雖窗戶有開啟，但因晾掛衣物，導致無法正常通風。（竹縣消防局提供）

    2025/04/10 11:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為提升市民居家安全，防範一氧化碳中毒事件發生，新竹市消防局於今年初辦理燃氣熱水器遷移或更換補助方案，並提供不同的補助額度，低收入戶每戶最高補助1萬5000元，一般民眾每戶最高補助3000元的補助，目前補助計畫尚有餘額，只要家中燃氣熱水器（瓦斯熱水器）的設置位置或種類不當，有潛在的一氧化碳中毒風險即可提出申請。

    市府表示，民眾若有補助專案需求，即可向消防局提出補助申請，消防局將派員至民眾家中實施訪視診斷，符合補助條件者，將通知申請民眾進行該家戶熱水器「遷移或更換」施作。施工完畢後，請檢附發票（收據）及相關文件、相片，辦理核銷作業及補助撥款。

    消防局說明，為確保補助資源得以有效運用，該計畫具備申請限制，包含每戶補助以一次為限，且受補助人或受補助地址不得與歷年重複。若為低收入戶申請，須檢附低收入戶證明影本以供查驗，經費有限，請民眾把握機會。計畫實際補助金額以熱水器更換或遷移的實際施作金額為準，若實際金額未達補助上限，則以實際金額核銷。

    消防局提醒，為維護居家環境安全，民眾使用燃氣熱水器時務必提高警覺，並嚴格遵守安全規範，防範一氧化碳中毒，熱水器使用安裝有五要訣，包含保持通風，避免於陽台加裝窗戶或晾曬大量衣物，以確保空氣流通；安全品牌，選擇貼有CNS檢驗合格標示的熱水器；正確型式，於室內安裝強制排氣式熱水器，室外安裝熱水器則應選擇於通風良好之處；合格安裝，務必聘請合格燃氣熱水器承裝業技術士進行安裝；定期檢修，定期檢查、維修或更換熱水器，確保其正常運作。重視每個使用細節，才能真正守護居家安全。

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