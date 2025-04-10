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    海洋科技專案補助經費 暴增逾5倍

    海洋科技專案補助經費，暴增逾5倍。圖為無人水面及水下異質協同載具。（陽明交通大學及成功大學設計提供）

    海洋科技專案補助經費，暴增逾5倍。圖為無人水面及水下異質協同載具。（陽明交通大學及成功大學設計提供）

    2025/04/10 11:25

    〔記者洪定宏／高雄報導〕為提升台灣海洋科技競爭力，海洋委員會去年首度推動「海洋科技專案補助計畫」，經費僅1400萬元，今年額度擴大到7500萬元，增加超過5倍，已有30案計畫入選。

    海委會表示，去年投入1400萬元補助經費，包括研發無人水面載具、強化載具儲能系統與無人水面及水下載具異質協同作業技術，並結合最新人工智慧及導航系統，發展智慧無人船避碰導控技術，大幅提升數據收集的效率與精確度，也使無人船舶在執行海洋科學研究、環境監測等任務時，能夠更加精確、安全。

    所以海委會持續支持創新專案，今年總補助金額達多達7500萬元，共30案計畫入選，包含海域防護、海域安全、海洋污染防治、海洋永續、水面及水下載具技術及智慧海洋等關鍵領域，特別注重海域監控與情報蒐集、區域合作資訊共享與整合、海洋污染防治與生態保護、海洋廢棄物治理、以及海域急難救援的應用。

    海委會強調，將持續與各大專校院、研究機構及民間企業合作，加速海洋科技的研發、應用、創新，以利海洋產業升級，並強化國際競爭力。

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