雨彈狂砸北台灣！桃園市豪雨特報 下半天起雨勢趨緩

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/10 11:12

〔記者林志怡／台北報導〕新一波鋒面自昨晚起影響台灣，今日上午各地有明顯雨勢，中央氣象署對桃園市發布豪雨特報，並對其他北部地區發布大雨特報，預報員林定宜指出，今日各地都有陣雨或雷雨發生機率，其中中部以北地區需嚴防局部大雨，而雨勢預計在下半天後逐漸緩和，晚間僅花東持續有局部短暫陣雨。

中央氣象署今日上午已對桃園市發布豪雨特報，並對基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區等發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方及落石，影響期間為10日上午至10日晚上。

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林定宜說明，今日受到鋒面通過影響，各地有陣雨或雷雨，且中部以北地區有局部大雨發生機率，雨勢預計從下半天起逐漸緩和，晚間僅花東持續有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲，明日則是本週兩波鋒面之間的空擋，僅花東有局部短暫陣雨，北部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

此外，林定宜指出，週六至下週日清晨將有另一波鋒面通過台灣，帶來更廣的降雨區域，各地有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，中部以北、東北部地區、南部山區雨勢尤其明顯，且中部以北有大雨發生機率。

林定宜說，下週日鋒面通過後，東北季風增強，各地天氣轉涼，但因水氣減少，僅迎風面東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區短暫雨轉多雲，下週一後東北季風減弱，白天氣溫回升，清晨因為輻射冷卻影響，早晚各地偏涼，日夜溫差大，下週一至週三則都將維持多雲到晴的好天氣，僅中南部地區、恆春半島有零星短暫雨。

今日降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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