海風號、山嵐號觀光列車夯 台鐵開賣周邊商品

台鐵將開賣海風號、山嵐號觀光列車周邊商品。（圖由台鐵公司提供）

2025/04/10 11:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司觀光列車「海風號」新路線將於4月12日開始營運，最新「山嵐號」也會在4月19日首航。台鐵公司今天（10日）宣布，周邊商品今天搶先曝光上架。

山嵐、海風周邊商品以精緻優雅為概念，搭配馬卡龍色系輕柔紓壓，吸睛商品包括：

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1、經典不敗不鏽鋼便當空盒（售價450元）：盒蓋半立體斜面加高打凸文字，小面積多層次變化展現精湛工藝。

2、高顏質造型保溫提袋（售價299元）：將列車特色簡化繪製，外觀搶眼功能性十足。

3、實用型一卡通（售價150元）：打造獨特的透明材質票卡，通透性與背景環境互動，在山海景不同光影變化下呈現獨特層次。

4、多功能積木萬年曆（售價390元）：矽膠材質結合積木概念萬年曆，創造隨心所欲享受ＤＩＹ自由拼裝樂趣。

5、超精緻海風號車頭、車廂積木組（售價各799元）：這是一款連車廂內裝都可以自己組裝的列車，車輪還可真的滾動、車廂可連掛，不只展示還能真的玩（預計4月下旬上市）。

6、山嵐、海風號微型積木（售價350元）：以4x4x3mm組裝出比傳統積木更精巧且易於收藏的精緻列車，搭配專屬貼紙，細微特徵更加生動（預計4月下旬上市）。

台鐵公司表示，監製「山嵐號」及「海風號」周邊商品比照對實車漸層色系的超高品質要求，即日起可至台鐵各實體門市及台鐵夢工場網路商店選購，數量有限，售完為止。

台鐵將開賣海風號、山嵐號觀光列車周邊商品。（圖由台鐵公司提供）

台鐵將開賣海風號、山嵐號觀光列車周邊商品。（圖由台鐵公司提供）

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