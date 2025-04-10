TANK器官移植手術爭議延燒 李忠憲：中國換器官效率高到像換機油

歌手TANK呂建中。（資料照）

2025/04/10 13:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歌手「TANK」呂建中日前鬆口去年11月在中國接受心肝聯合移植手術，雖順利重獲新生，卻脫口「感謝祖國」，提到台灣時則稱「台灣省」，引發社會譁然。對此，學者李忠憲昨（9）日在臉書發文，質疑中國器官移植手術的效率高到像在換機油，直呼「一切都快得異常，準得驚人，順得令人發冷」。

李忠憲在臉書發文表示，台灣有一位藝人「坦克」到中國同時更換心臟與肝臟，讓人毛骨悚然。媒體報導中，沒有交代器官捐贈組織與捐贈者的任何細節。在那個器官移植效率高到像是更換機油的國度，一切都快得異常，準得驚人，順得令人發冷。

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李忠憲提到，《國有器官》這部紀錄片所描繪的情節，恐怕不是陰謀論者的妄想，而是某種正在運作中的現實體系：一個高度工業化、卻道德真空的死亡機器。他想起聖嚴法師晚年罹病時，曾有虔誠信徒建議接受腎臟移植但遭到拒絕。聖嚴法師知道，若自己的存活是以一個未知者的死亡為前提，那麼這樣的延命不是慈悲的延續，而是良知的債務。

李忠憲指出，聖嚴法師選擇自然離世，不是因為恐懼醫療，而是出於一種深刻的倫理選擇，「對生命的尊重勝於對自我的依戀。他沒有把自己的命，看得比別人的命更重要。」

李忠憲感嘆，從小被教導「生命無價」，但在某些國度，生命卻似乎有明碼標價，一顆心臟、一對肺葉、一副腎臟，都被精確地標上時間與價格。「如果有人告訴你，在自己國家可能要等三年，但有地方只需三週，問題並不只是『哪裡更有效率』，而是『誰付出了代價？』」

李忠憲更引用一名醫生友人的笑話：「有一天，病人問醫生：『我死後會變怎樣？』醫生淡淡地說：『我們會把床清理乾淨，然後收新的病人。』這原是諷刺醫療體制的冷漠，但如今卻宛如器官移植產業的真實寫照。人不是「人」，人是「下一個物件」或是別人等待中的「備品來源」。人的尊嚴被簡化為效率問題，生與死成了一場殘酷的資源調度遊戲。

最後，李忠憲補充，德國基本法第一條：「人性尊嚴不可侵犯。」這不是抽象理念，而是一個民族在大屠殺與戰爭之後，用血與恥刻下的倫理底線，「沒有人，該成為別人延命的備胎」。他直言，問題從來不只是「你願不願意活下去」，而是「你，願不願意知道，那個必須死去的人，是誰？」

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