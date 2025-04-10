鼓勵博士生留台深造 中研院推「快速入學計畫」月領4萬

立法院教育及文化委員會今（10）天邀請中研院長廖俊智報告業務概況，並備質詢。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/10 10:27

〔記者陳嘉怡／台北報導〕近期國際政經局勢驟變，許多世界頂尖大學調整外籍生的入學與獎學金政策，影響到許多原本計劃赴海外攻讀博士學位的台灣學生。中研院表示，目前已推出「菁英博士生快速入學試行計畫」並提供獎助學金，盼吸引優秀學生留在台灣深造，並延攬海外學術人才來台。

立法院教育及文化委員會今（10）天邀請中研院長廖俊智報告業務概況，並備質詢。國民黨立委林沛祥表示，美國政府關稅政策變化多端，導致全世界人心惶惶，加上美國現在也在大幅減少高等教育經費，詢問中研院有無具體策略吸引國際頂尖人才來台相關計畫。

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中研院長廖俊智表示，針對國際局勢變化等因素而無法赴海外攻讀博士學位的台灣學生，中研院日前已推出博士生快速入學試行計畫，把人才留在台灣。此計畫也希望擴展國際學生，例如國際學生申請到美國學校，但因為種種原因導致計畫改變，也放寬相關限制來吸引國際人才。

中研院國際處長孟子青表示，「菁英博士生快速入學試行計畫」招募的新生將於114學年度正式入學，獲選學生將擇一進入中研院院全英文的「國際研究生學程（TIGP）」所涵蓋的13個數理與生命科學領域博士學位學程就讀。此計畫目前已開放申請。

根據「菁英博士生快速入學試行計畫」，只要具有本國籍身分，於2024年底至2025年初曾申請過國外大學博士班，且研究領域與TIGP學程相符，即可提出申請。另也提供獎助學金，入學前兩年，每月獎助4萬元；通過資格考並成為博士候選人後，自第三年起獎助金將提升至每月5萬元。若已獲得國外頂尖大學博士班的錄取資格，且能提供相關證明資料，經審查後還有機會獲得「新秀獎學金」，每月可再額外領取6千元補助。

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