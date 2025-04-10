潮州光春圓環實體拆除成定局 標線型圓環加行人友善將上路

光春圓環可說是屏東潮州的地標。（記者陳彥廷攝）

2025/04/10 10:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮的「地標」光春圓環的改善工程，經過道安會報重新模擬，本週進行拆除工作，實體圓環未來將消失，並改為「標線式圓環」，5個路口間則全面畫上行穿線及人行道，改善屏東縣縣內最後1個危險路口。

匯集5個路口的光春圓環，因屬南部鄉鎮經省道進入潮州要衝，與鎮內另個俗稱「燒冷冰圓環」的建基圓環，皆被視為地標，但近年卻是車禍頻傳，也不乏死亡車禍，是鎮內交通熱區，內政部2年前盤點全國共799處危險路口，潮州光春圓環就是其中之一。

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屏縣府為改善道安，經保留原圓環及拆除兩方案模擬後，原定在今年春節後拆除圓環重新調整為五岔路口並配合號誌進行管控，但地方民眾卻於春節時泛起保留「地標」聲浪，約有1800名民眾投票訴求保留，屏縣府再度現勘，並廣納地方民眾的建議新增現代式圓環評估。

經再度評估，上個月道安會報決議以改良的新方案「標線式圓環」為主，縣府工務處定於本週開始動工，上週逢清明連假，就有網友在網路上「呼喚」鄉親來光春圓環拍照留念。

縣府工務處指出，既有實體圓環上方因物體眾多，易阻擋視線，加上原有的2個車道易增加交織點，因此這次工程最主要的原則就是回復平面，以增加視野通透度，並減少車輛交織，所以圓環車道縮減為1個混合車道，雖然速度會較慢，但1車道就能依序通過，圓環中心面積縮小，並比照建基圓環採槽化線繪製，由軟質分向桿區隔圓環中心的內外，

工務處表示，如此一來也能兼顧地方意見留下圓環，至於為何未採用渦流圓環，官員則回應，若採渦流圓環，進入的車道要比現行的更長，因此採如此方式改善圓環，未來並留有號誌的管路，由警方視啟用後狀況決定是否增設號誌。

工務處強調，改善路口核心還有人行安全，因此5個路口間都會增設明確的行穿線及標線人行道，工期約1個月，施工期間及未來正式上路後，都請民眾配合標線開車、騎行及行走。鎮公所指出，上方的裝置藝術因已損壞，因此不再保留，配合縣府施工，有變動才有改善的空間。

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