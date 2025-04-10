台中捷運機場線主線及延伸線 力拚同時開工、完工

捷運工程局規劃讓捷運機場線主線及延線同時動工 。（捷運局提供）

2025/04/10 10:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運不只六線齊發，更要七線並進，台中市政府捷運工程局正式公告「台中都會區大眾捷運系統機場捷運（橘線）延伸海線地區可行性研究」採購案，徵求專業顧問廠商投入可行性研究作業，初步規劃自中清路六段往西方向延伸，並希望延伸線和主線的設計與工程合併辦理，力拚同時開工、完工，提升清水、沙鹿地區民眾前往機場及市區的便利性。

捷運工程局長蘇瑞文表示，市府積極推動台中國際機場聯外大眾捷運系統建設，機場捷運（橘線）已在去（113）年7月獲得交通部審查原則通過，後續待行政院核定之後，即可進入更細部的綜合規劃階段。為提供海線地區民眾便捷的運輸服務，市府超前部署，在捷運橘線的可行性研究報告已預留尾軌，保留捷運延伸海線地區的彈性空間。

請繼續往下閱讀...

市府考量近年海線沙鹿、清水等地區人口與經濟發展迅速，持續聆聽地方民意與建議，延續機場捷運（橘線）可行性研究規劃內容，已於去年12月20日提送計畫書向交通部申請經費補助，總經費2000萬元。交通部在今年1月24日同意核定補助1170萬元，由市府自籌830萬元，辦理捷運橘線延伸海線地區的可行性研究計畫。

蘇瑞文表示，台中捷運橘線延伸至海線地區構想，初步規劃自中清路六段往西方向延伸，期望串聯重要觀光景點及運輸場站，如鰲峰山、紫雲巖、港區藝術中心等知名景點，以及串聯捷運藍線、台鐵清水車站、沙鹿車站等主要交通樞紐。市府透過啟動可行性研究，針對相關路線、車站位置及系統型式等進行詳細規劃及評估，期藉由捷運路網的串聯，帶動海線地區整體觀光發展。

機場捷運（橘線）的主線規劃長度約29公里、設置26座車站，以台中國際機場為起點，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點鄰近於霧峰區，該計畫目前待行政院核定，即可展開後續規劃工作。

蘇瑞文表示，未來市府會加速完成從機場往海線延伸路段的可行性研究，評估後續時程，有機會讓延伸線和主線的設計與工程合併辦理，力拚同時開工、完工，可望大幅提升清水、沙鹿地區民眾前往機場及市區的便利性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法