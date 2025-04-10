提升美濃、內門交通 高103、140、117線大升級

高140線是通往美濃市區主要道路之一，刨鋪後道路更安全。（工務局提供）

2025/04/10 10:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為提升東高雄美濃、內門等區觀光及道路通行品質，高雄市道路養護工程處近期針對美濃區高103、140線、內門區高117線等公路刨鋪翻新，砸下2439萬經費，改善面積5.68萬平方公尺，當地民眾十分有感。

高雄市工務局道工處指出，美濃區高140線可銜接國道10號，是通往美濃市區主要道路之一，沿線綠樹成蔭，外地遊客透過此道路，可體驗美濃在地特產油紙傘、粄條，也扮演著美濃民生及觀光往來的交通要角。

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美濃區高103線則是屏東地區往六龜、茂林的重要替代道路，鄰近美濃獅形頂上的朝天五穀宮，可將美濃平原、夏季限定的獅子頭圳漂漂河盡收眼底；高117線是內門溝坪地區及旗山、杉林等區的農產及區域聯絡要道。

道工處強調，此次針對高140線4K+882~5K+800、8K+790~9K+000、9K+328~10K+043，高103線3K+000~4K+286，高1176K+300~7K+400、9K+640~10K+700等路段重新刨鋪，總工程經費達2439萬元。

道工處表示，高140線因車流量較大，且有重車通行，以乘載力較強的改質瀝青換新路面，其餘路段則配合市府減碳淨零方針，採用以舊路面刨除料，取代20%天然石粒料的再生瀝青混凝土換新路面，可有效減少碳足跡。

高140線因車流量較大，且有重車通行，以乘載力較強的改質瀝青換新路面。（工務局提供）

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