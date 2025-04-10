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    「 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動週日登場 人車管制禁止通行

    「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動交通管制。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/10 09:36

    〔記者劉慶侯／台北報導〕中華民國路跑協會訂於4月13日（星期日） 5時至10時，在台北市市市民廣場及大佳河濱公園舉行「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動，為維護交通秩序與活動安全，北市警察局屆時將實施交通管制，禁止車輛通行。

    台北市警交通大隊表示管制路段及時間如下：

    一、市府路（松高路至松壽路）：0時至7時30分管制全線車道。

    二、信義一號道路：5時至7時管制全線車道。

    三、仁愛路（逸仙路至林森南路）：5時20分至7時30分管制中央快車道及公車專用道。

    四、建國高架道路：5時20分至6時40分管制仁愛路出口匝道。

    五、金山南路（仁愛路至濟南路）：5時20分至7時30分管制南往北內側2線車道；5時50分至7時30分管制北往南全線車道。

    六、新生高架道路：4時至8時30分管制全線各入出口匝道。

    七、濱江街（新生北路至基10號水門）：6時至8時管制西往東內側2線車道。

    八、中山橋：5時30分至7時管制南往北機慢車道，機車改道行駛快車道。

    九、北安路（北安匝道至明水路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。

    十、明水路（北安路至樂群一路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。

    十一、樂群一路（明水路至敬業三路）：5時30分至7時50分管制西往東全線車道。

    十二、大直橋明水路匝道：5時30分至7時50分管制該匝道出口。

    十三、基8、9、10號疏散門：5時至10時管制車輛進入。

    十四、基16號疏散門：5時至8時管制車輛進入。

    十五、麥帥一橋：5時30分至8時40分管制機慢車道（往市區方向）。

    北市警表示，活動管制期間，民眾應避開交通管制路段，提前改道行駛，警方規劃改道動線如下：

    一、欲穿越仁愛路往北（南）車輛：改道林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。

    二、新生高架道路車流：改道行駛新生北路平面車道、中山北路。

    三、北安路（圓山隧道至明水路）往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

    四、明水路、樂群一路之西往東車流：請改道行駛北安路、樂群二路。

    五、麥帥一橋機慢車道：改道行駛麥帥一橋快車道。

    警方表示，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用北市公共運輸處網站http://www.pto.gov.taipei/查詢相關資訊。

    「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動路線。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動路線。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動路線。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI」路跑活動路線。（記者劉慶侯翻攝）

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