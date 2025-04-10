大甲媽4/11回鑾彰化市 一級戰區天后宮撒367警「防打」

大甲媽將於明天回鑾彰化市，一級戰區永樂街天后宮將部署367名警力嚴防暴力衝突。（資料照）

2025/04/10 09:31

〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽啟程回鑾，今天（10日）上午已抵達彰化縣北斗鎮，警方將北斗奠安宮、員林市福寧宮與彰化市大埔路、永樂街天后宮列為「一級戰區」，其中表定11日晚間駐駕的天后宮更是重中之重，縣警局將在天后宮周邊部署367名警力，並設置600面改道牌把信眾與鑾轎隊伍隔開，嚴防暴力衝突，務將維安做到滴水不漏。

根據大甲媽遶境進香時間預訂表，啟程回鑾後，從雲林縣西螺鎮進入彰化縣溪州鄉，沿途參訪北斗、埤頭、田中等鄉鎮多個宮廟，今晚駐駕北斗鎮奠安宮；11日傍晚進入彰化市大埔路，當晚9點30分駐駕永樂街天后宮；12日凌晨沿彰化市中華路、孔門路及中山路等路段前進，清晨進入台中市大肚區。彰化縣警局共將部署1200多人次警力維安。

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警方根據往年經驗，大甲媽回鑾彰化市時，最易發生推擠衝突的地點是大埔路、永樂街、民族路、中山路，其中永樂街又堪稱是南下遶境時的「民生地下道」，為嚴防衝突，警方將出動大批警力，從永樂街天后宮開始部署，沿永樂街到民族路口，再從民族路與中華路口的開化寺，這段數百公尺長路段將布滿員警，其中天后宮周邊更將部署多達367名警力、680面改道牌，務必要將維安做到滴水不漏。

由於日前南下遶境彰化縣平安圓滿，縣警局也希望回鑾時能全程零暴力，並將再度由縣警局訓練科長林世明領軍的「機動應變隊」，會同縣警局刑警大隊、彰化警分局等單位出動維安，嚴禁打架滋事，一旦有暴力行為，一律以現行犯逮捕。

大甲媽即將回鑾彰化市，民族路沿線將部署大批警力，嚴防暴力衝突。（資料照）

大甲媽明天回鑾彰化市，永樂街天后宮將部署367名警力戒備。（資料照）

大甲媽明天將回鑾彰化市，彰化縣警局機動應變隊長林世明（左1）將率隊維安，嚴防暴力衝突。（資料照）

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