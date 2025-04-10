警方串連取締東豐及后里自行車道違規 微型電動二輪車及攤販皆難逃

豐原、大甲及東勢警分局串連加強取締東豐及后豐自行車道違規行駛微型電動二輪車。（民眾提供）

2025/04/10 09:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道，自今年3月起禁止行駛微型電動二輪車，豐原警分局協同大甲分局及東勢分局實施區域聯防，取締自行車專用道上各項交通違規，迄今共取締5件微型電動二輪車，1件為外籍移工，4件為本國籍民眾；另取締9件違規攤販。

東豐、后豐自行車道橫跨豐原、后里及東勢3個行政區，由於自行車道風景優美、規劃完善，常見假日民眾攜家帶眷全家大小一起騎腳踏車健身，從豐原出發可以往后里騎乘5.8公里的輕鬆路線，也可以往東勢11.7公里的進階版，或是騎完后里與東勢全程17.5公里的挑戰版，自行車道已成為台中市重要的觀光休憩資源。

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豐原警分局協同東勢分局及大甲分局實施區域聯防，針對連接不同行政區的自行車道佈建機動警力，無論往哪裡騎，違規行駛的車輛都難逃法網，今年3月1日迄今已取締5件微型電動二輪車，其中1件為外籍移工，4件為本國籍民眾。

豐原警分局長林大為表示，除了違規車輛，也嚴格禁止攤販在自行車道上違規設攤，今年已取締9件攤販違規，今後仍加強取締，並結合大甲分局與東勢分局警力共同協防，也希望民眾能夠配合，並將持續致力於提供更優質、安全的遊憩環境。

警方針對自行道旁的違規販也加強取締。（民眾提供）

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