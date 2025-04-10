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    北市民權大橋拆交維便橋 塔悠路4/19起管制

    「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」在今年3月23日完成松山往內湖向車流導引回原主橋通行。（圖由台北市政府新工處提供）

    「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」在今年3月23日完成松山往內湖向車流導引回原主橋通行。（圖由台北市政府新工處提供）

    2025/04/10 09:17

    〔記者何玉華／台北報導〕「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」主橋改建作業步入尾聲，台北市新建工程處表示，在完成松山往內湖向車流導引回改建完成的原主橋通行後，4月19日至5月13日期間，要管制塔悠路交通以便進行民權大橋及交維便橋重疊段的工程，其後才能將內湖往松山車流改回原橋梁通行，預計6月整個橋梁通行動線回復原狀。

    新工處工務科科長蕭志龍表示，改建的民權大橋採鋼結構吊裝，而在松山側民權東路與塔悠路路口的帽梁位置上，改建主橋結構體與交通維持便橋結構衝突；衝突區域在交通維持便橋範圍內是松山往內湖車道，車流轉換回原橋通行後，交維便橋往內湖車道已騰空，後續將先拆除重疊段結構，再搭設改建部分的主橋鋼結構，並採取相應的交通維持管制措施。

    新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，衝突範圍的交維便橋結構將於4月19日6時至21日6時拆除，拆除作業將佔據塔悠路雙向車道空間，拆除期間塔悠路（民生東路至撫遠街403巷）將全線封閉，車流改道民生東路－撫遠街－撫遠街403巷通行。 

    洪辰儒表示，拆除作業完成，接續施作改建主橋的鋼結構吊裝作業時，須將起重機等大型設備佈設於塔悠路單向車道，為維持施工期間塔悠街仍可雙向運行，配合調整對向3車道減少為2車道，並提供1車道供調撥車流通行。

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