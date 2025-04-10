鋒面影響白天有雨！今明溫差12度以上 週末又有鋒面來襲

氣象專家指出，預估白天各地降雨機率仍高，不過今晚將好轉。至於週六下午至下週日清晨又有鋒面快速通過，下週一至週四大致暖熱如夏，但下週五又會有鋒面通過。（資料照）

2025/04/10 08:14

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面通過影響，氣象署今晨對苗栗以北等7縣市發布大雨特報，氣象專家指出，預估白天各地降雨機率仍高，不過今晚將好轉，天氣轉為多雲時晴，明後天各地高溫回升至30度以上，預估今明2天，中部以北高低溫差12度以上。至於週六下午至下週日清晨又有鋒面快速通過，下週一至週四大致暖熱如夏，但下週五又會有鋒面通過。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日白天天氣受鋒面通過影響，各地降雨機率仍高，局部有短暫陣雨或雷雨。其中中部以北地區雨勢最為明顯，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。預估今日下午開始，各地降雨將會逐漸緩和或停止。

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「林老師氣象站」指出，明日環境將轉為東南風至偏南風，水氣明顯變少，雨勢相對變小，各地溫度開始回暖；西部地區最高溫介於30至32度之間，東北部、東部及澎湖地區高溫也在26至28度，金馬地區高溫也分別為23至25度之間。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日白天受鋒面影響，中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。今晚各地天氣好轉為多雲時晴。至於週五至週六下午多雲時晴，各地高溫回升至30度以上，回到暖熱的天氣型態，山區及東半部偶有局部少量降雨。

吳德榮表示，週六下午至下週日清晨，在不到一天的時間將有鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，且有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，氣溫也將下降。至於下週日白天起天氣迅速好轉，「雨過天青」。

吳德榮指出，下週一至週三受移動高壓影響，各地白天「晴熱如夏」、早晚因輻射冷卻、明顯偏涼，日夜溫差很大，預估會超過15度。下週四受高壓迴流影響，各地多雲時晴，持續「暖熱如夏」，西半部清晨容易起霧。

吳德榮提到，下週五又有另一波鋒面快速通過，有局部陣雨或雷雨的機率。不過下週六空檔再現，各地又回到多雲時晴的天氣。

「林老師氣象站」指出，明日環境將轉為東南風至偏南風，水氣明顯變少，雨勢相對變小，各地溫度開始回暖。（圖擷自臉書）

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