桃園忠貞臨時市場明開幕 消費滿額送百元抵用金

忠貞公有零售臨時市場4/10開幕。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/04/09 23:48

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢、平鎮區交界的忠貞公有零售臨時市場明（10日）開幕，58攤位清晨6點起營運，經濟發展局為拉抬人氣與買氣，凡消費滿100元以上，憑商品或收據、發票等憑證，即可兌換市集購物袋加抵用金100元，每人限兌換1份，此外，至5月11日，消費滿200元還可參加摸彩，滿額皆可累計兌換。

市府經發局市場科長廖振宏表示，為鼓勵民眾多消費，抵用金可用至5月11日止，不找零，此外，凡於市場及周邊合作店家單筆消費滿200元，可獲摸彩券1張，掃描摸彩券上的QR Code，輸入序號及個人資料，可參與抽獎，最大獎為市價逾1.8萬元的LG智慧變頻雙門冰箱，其他有Panasonic自動集塵吸塵器、虎牌微多功能電子鍋等好禮，5月16日於經發局官網、臉書公布抽獎結果。

請繼續往下閱讀...

廖振宏說，臨時市場原共60個攤位，2攤做肉鬆的因故不租，將依「報名序號」遞補，也就是在原先報名的70家攤商中，從序號61、62號順位遞補，預計這個月中進駐，至於市場現有空間評估可再增加6攤，同樣依「報名序號」遞補，但考量正值新市場開幕，待人潮穩定後，再做施工。

平鎮區龍平路過去長期遭違規佔用道路設攤營業、違法搭建鐵皮頂棚及隔間作市場營業空間，影響居民生活環境安全與品質，市府近期推動忠貞市場消防公安、環境及交通改善執行計畫，於市六用地設置臨時市場，透過硬體改善與整體規劃，提升民眾購物與生活環境，讓攤商在更明亮的環境下經營。

忠貞公有零售臨時市場開幕活動。（桃市府經濟發展局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法