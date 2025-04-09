桃園大溪碩果僅存手工製棺師傅李慶文 悉心打造生命最後歸宿

桃園大溪碩果僅存手工製棺師傅李慶文。（記者李容萍攝）

2025/04/09 23:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園大溪老城區老字號永興禮儀社堅持傳統木工手藝製棺，也是桃園市立大溪木藝生態博物館「大溪工藝週」親近工藝職人參訪據點，永興第一代創辦人陳三郎十多年前過世，兒子陳俊明接手，找了外地師傅李慶文接下客製化製棺服務，近年土葬減少，現年70歲李慶文常喊「要退了」，一旦他退休了，大溪碩果僅存的手工製棺棺木廠恐跟著消失。

李慶文說，21歲退伍後為了有一技之長，接受母親提議，到蘆竹製作棺木起家的舅舅店裡當學徒，入行已經50年，雙手長滿厚繭，悉心為顧客打造生命最後歸宿。以前傳統都是土葬，鼎盛時期光是大溪最起碼有5、6家自己生產製棺，他曾1年製棺逾100個，平均3天可完成一個棺木，這幾年社會演變，思想也改變，土葬後將來要撿骨，都說火葬比較快，比較乾淨，省時又便利，訂購製棺跟著沒落，1年做不到20個。他常嚷嚷著「可能要退休了」，但只要還有訂單上門，他接到老闆電話，就會回到熟悉的店裡上工。

請繼續往下閱讀...

李慶文說，一個棺木通常由上下左右及前後6塊木板組成，「上方稱為天，下方為地，左右兩側為月，前後則稱為遮頭、遮尾」，棺木可彰顯亡者身分、地位及財富，過往企業家、富貴人家偏好紅檜、肖楠及香杉等香氣重的高貴木材，一般棺木只要5、6萬元，高檔的要價5、60萬元，以往也曾客製化製棺超過100萬元，是豪門世家子女為了替往生父母買好一點棺木。

李慶文提到，因為是客製化製棺服務，若有客戶要求棺木頭尾有刻花或刻「福」、「壽」的，或是要求棺木要彩繪，他都盡量配合。至於棺木製作有何禁忌？李慶文一笑置之，他認為，手作棺木就是一般木工，並沒有特別的規範，「只要不做虧心事，就沒有什麼好怕！」

桃園大溪碩果僅存手工製棺師傅李慶文。（記者李容萍攝）

桃園大溪碩果僅存手工製棺師傅李慶文。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法