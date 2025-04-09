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    桃園中壢龍慈路進行人本示範道路 預計6月中完工

    桃園中壢龍慈路進行人本示範道路，施工前、後的對照圖。（桃市養工處提供）

    桃園中壢龍慈路進行人本示範道路，施工前、後的對照圖。（桃市養工處提供）

    2025/04/09 23:25

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府養護工程處在中壢區龍慈路（龍岡路三段至中山東路三段）進行人本示範道路，將原人行道淨寬約1.5至1.8公尺，調為3.3公尺，去年10月開工，預計今年6月中完工，增加部分利用路肩空間整合停車彎施作，不過有民眾反映龍慈路道路縮減、人行道拓寬後，擔心事故頻率上升。對此，養工處今日回應，針對施工中動線如工程機具進出時會前後拉漸變段維持管制，並且搭配現場交維人員引導。

    養工處因應龍慈路都市計畫外延伸至台66橋下道路拓寬施工，加上鄰近中壢運動公園人流多，為讓所有人行道路寬相同，因此選定龍慈路（龍岡路三段至中山東路三段）施作，雙向共計3.4公里，去年10月21日開工，預計今年6月中完成，目前進度6成，契約金額約8422萬餘元，此案屬前瞻計畫經費，由內政部國土署補助82％、桃園市政府自籌18％。

    養工處說明，針對人行動線部分，還沒完工的路段會用型鋼護欄臨時行人動線維設，並掛設柔性告示牌告知用路人施工動線等資訊，夜間部分會放置閃燈並確保亮度足夠。

    桃園中壢龍慈路進行人本示範道路，施工前、後的對照圖。（桃市養工處提供）

    桃園中壢龍慈路進行人本示範道路，施工前、後的對照圖。（桃市養工處提供）

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