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    大甲媽祖回鑾 彰化市大埔路4/11彈性封路

    大甲媽祖回鑾預計11日通過彰化市大埔路，彰化警分局警方在沿線張貼公告宣導。（警方提供）

    大甲媽祖回鑾預計11日通過彰化市大埔路，彰化警分局警方在沿線張貼公告宣導。（警方提供）

    2025/04/09 23:02

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲媽祖遶境進香回鑾，預計11日通過彰化市大埔路，警方公布交通疏導與管制措施，有店家抱怨沒得出入就沒生意，根本是擾民，居民則急問「這樣我要怎麼回家？」警方說，將視遶境活動進入大埔路或現場交通狀況彈性管制車輛，避免交通壅塞。

    民眾留言，大埔路剛畫好標線型人行道，這次恐怕要被弄髒了，到處都管制，有沒有想過管制區住戶怎麼出入？還有居民急切詢問，「這樣我要怎麼回家？」以往未劃設人行專用道時，有如此管制嗎？每年這天下班大埔路就像癱瘓一樣，回不了家。不過，也有人緩頰說，一年才一次，大家體諒一下，車子停外圍後再走路回家，等遶境過了再去牽車。

    彰化警分局在臉書官網公告，大甲媽11日回鑾行經彰化市大埔路，雖公告管制時間從11日0時起到12日24時，實施管制時間仍以遶境活動進入大埔路或現場交通狀況，才會實施管制車輛進入，採彈性管制為原則，以避免交通壅塞，造成車輛無法通行，屆時將派員加強交通疏導，指揮引導改道，維護活動期間交通順暢。

    警方說，今年相較往年不同的是，大埔路段重新畫設人行道及停車區等標線，車輛停放停車區較靠近車道，影響遶境行進，為避免活動人潮可能衝擊路邊車輛，今年公告管制事項新增禁止（臨時）停車，警方期前已針對大埔路沿線商家及住戶加強宣導，實施管制時派員再行勸離，維護活動期間安全。

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