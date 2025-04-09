瑞芳「三爪子鐵路橋」人行便道跳票！ 流標2次、行走最高罰5萬

三貂嶺「三爪子鐵路橋」屬於台鐵平溪線鐵道，一般民眾禁止通行，但仍有不少遊客和當地居民會走鐵道旁邊的小道路通過。（記者吳亮儀攝）

2025/04/09 22:48

〔記者吳亮儀／新北報導〕新北市瑞芳區三貂嶺景色優美、人跡罕至，且有多處步道，是許多戶外愛好者踏青好去處，不過重要的聯外道路「三爪子鐵路橋」屬於台鐵維修的通道，一般人不能行走；台鐵公司和新北市政府去年研商要做行人便橋，但工程流標2次、至今未開工，原本預計今年6月完工的承諾確定跳票。

三爪子橋是碩仁里魚寮社區居民通往三貂嶺車站的唯一道路，且附近有「三貂嶺瀑布」、「三貂嶺步道」風景優美，廣受登山客歡迎，假日常有人結伴前來登山、遊玩，遊客、居民都得由這條橋經過，但整條鐵路橋幾乎都被台鐵平溪線鐵道佔滿，且橋端有張貼禁止通行告示，違反者可罰鍰一萬元到五萬元，許多人曾因此被開罰過。

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三貂嶺周邊仍有200多名住民，進出幾乎都會靠這座鐵路橋；不少遊客到三貂嶺也幾乎都無視禁止通行的告示牌，即使平溪線火車經過也無所謂。

三貂嶺車站在很久以前曾是運輸煤礦用的鐵路，雖然鐵道旁邊有人行道路，但在「鐵路法」實施後就屬於鐵路用地，一般民眾行走是違規的。不過當地在十幾年前就已經是小有名氣的觀光景點，不僅當地居民，不少遊客和登山客也常來此踏青，根本不可能不走這條路。

去年台鐵公司對走在旁邊便道上的民眾開罰後引發討論，後來由台鐵公司和新北市政府研商該怎麼改善。台鐵公司如今說明，為利當地民眾通行需求，在新北市政府永久橋梁完成前，由台鐵公司代辦於三爪子橋下游側附掛臨時便橋，完工後由新北市政府負責維管。

不過去年宣稱要在今年六月完工，至今仍未動工。台鐵公司說明，這案件在今年1月20日完成設計，但是工程歷2次開標，都無商投標。經工程單位重新檢視設計書圖，將重新公告招標，預計今年4月16日再次開標，後續將勠力完成建置，早日提供民眾通行。

三貂嶺「三爪子鐵路橋」屬於台鐵平溪線鐵道，一般民眾禁止通行，但仍有不少遊客和當地居民會走鐵道旁邊的小道路通過，火車經過相當危險。（記者吳亮儀攝）

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