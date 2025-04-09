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    桃園原鄉復興區已有6座示範公墓 朝11座目標邁進

    桃園市唯一原鄉復興區公所推動示範公墓，已有6座，向「一里一公墓」目標邁進。（復興區公所提供）

    桃園市唯一原鄉復興區公所推動示範公墓，已有6座，向「一里一公墓」目標邁進。（復興區公所提供）

    2025/04/09 22:48

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市唯一原鄉復興區公所推動公墓景觀美化工程，打造原住民區示範公墓，首座2016年10月三光里武道能敢部落啟用，截至今年4月，共有6座示範公墓，均以泰雅古禮、誠敬的心並請牧師禱告後啟用，向「一里一公墓」目標再邁進一步。

    復興區長蘇佐璽說，復興區現共有6座原住民區示範公墓，包括三光里武道能敢、霞雲里、義盛里、羅浮里、高義里比亞外里安、華陵里嘎拉賀等均已啟用，高義里高義蘭、三光里爺亨2座完工待入住，三民里、長興里上高饒2座即將完工，另規劃再爭取增建為華陵里卡拉等共11座原住民區示範公墓，每座至少可使用40年。

    蘇佐璽提到，復興區有58個部落，因為法定「水資源保護區」及「原住民保護區」，與建築相關法規等多項法令限制，殯葬墓地可利用面積有限，為改善墓地濫葬情形，復興區公所推動公墓轉型，也多次和地方居民溝通，鼓勵將土葬改以火化，考量仍有不同的里或部落提出示範公墓需求，各有不同的困難與挑戰待克服，復興區公所會再持續努力，以滿足原住民地區現代殯葬新需求。

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