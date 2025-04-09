高雄靠雷達檢測道路3年修復283處孔洞 今年新增AI判識更精準

高雄3年檢測道路282公里，提前修復283處孔洞。（記者陳文嬋攝）

2025/04/09 23:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市以透地雷達技術檢測道路底層結構，3年完成282公里，提前修復283處孔洞，準確率達95.8%，今年將投入經費1千萬元，鎖定20區共96條道路，總計將檢測120公里，新增AI判識高風險路段更精準，減少道路掏空降低危害，維護民眾通行安全。

高雄自2022年導入透地雷達檢測技術，副市長林欽榮表示，就像道路的X光，為道路做健康檢查，精準探測地底下管線結構狀況，運用科技提早發現潛在孔洞與掏空風險，化被動應對轉為主動預防。

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水利局3年完成道路檢測282公里，成功發現並修復283處潛在性孔洞，準確率達95.8%，修復率更高99%，有效降低道路掏空與突發性坑洞風險。

水利局今年將投入經費1千萬元，鎖定鳳山、楠梓、三民等20區，共96條道路總計120公里，包括鳳山區建國路三段、文化西路等，還有楠梓區台積電、科技產業園區、高雄大學等周邊道路。

水利局更將3年累積成果，結合地質、管線新舊狀況等，建立大數據庫，今年新增AI判識技術，高風險路段更精準；林欽榮今視察三民區自立一路透地雷達檢測作業及道路刨鋪改善工程，期望精準預判未檢測路段孔洞風險。

林欽榮表示，道路下方雨污水下水道等管線老舊或結構鬆脫，颱風豪雨時，土壤容易流失，導致路面下陷或形成坑洞，跨局處合作精進路平工程，目標不只修補道路，透過科技主動預防，確保道路長期穩定。

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