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    噁！高雄怪伯伯撞見正妹學生 竟湊上前聞體香嚇壞她

    有網友在Threads分享行車紀錄器，意外捕捉到怪伯伯偷聞女學生體香。（圖翻攝自Threads）

    有網友在Threads分享行車紀錄器，意外捕捉到怪伯伯偷聞女學生體香。（圖翻攝自Threads）

    2025/04/10 00:40

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在Threads分享，行車紀錄器意外捕捉到怪伯伯偷聞女學生體香的過程，引發6萬多人關注，女學生本人也現身回應。

    本月9日下午，高雄一名網友在Threads分享一段行車紀錄器影片，表示在大寮區輔英科大附近撞見令感到噁心的一幕，「對不起我一開始以為你們認識，結果最後看到女生的反應我火都上來了，現在一直在後悔沒下車罵人……」。

    從原PO分享的影片可以看到，當時正在等紅燈，一名身穿藍色襯衫的阿伯穿梭過車陣，停留在一名騎著YouBike的女學生後面，接著手搭在YouBike後輪，湊上前靠近女學生的頭髮聞了聞，還上下打量了該名女學生。女學生感覺到背後有人，回頭看見該名怪伯伯靠自己非常近，露出驚恐的表情，隨後綠燈亮起，趕緊騎走遠離怪伯伯。

    該影片曝光後引發6萬多名網友關注，還有人幫忙轉發到地方臉書社團「大寮543」，有在地人認出該名阿伯，稱他是當地一間腳踏車店的人，還說他本身似乎智商有問題，還有遭遇類似經歷的民眾留言驚呼，「上次帶我7歲女兒去修腳踏車，他邊修腳踏車邊看我女兒，我還以為是我誤會……沒想到真是個變態」。

    高雄林園分局則在相關貼文下方留言，「有關本案，本分局極為重視，已主動聯繫被害人至派出所完成報案，另該男子已查緝到案說明，將依法偵辦」。

    而女學生本人也出現在原PO貼文底下留言「我是本人，謝謝你們有拍到」。這位女學生也在個人版面坦言，當下真的有被嚇到，面對廣大網友關心，她也表示「謝謝大家關心，我已經去警局做完筆錄了，那個怪北北也有去警局，再來就是看後續要怎麼處理」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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