台股崩跌！林智群籲年輕人「先投資自己」：有200萬再說

台股9日又遭重擊，大盤一片綠油油。（記者羅沛德攝）

2025/04/09 23:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國對等關稅今（9日）生效，台股近期卻「綠油油」一片。對此，律師林智群提醒，如果手頭上的本金不夠，投資報酬率再高也沒用，不到200萬元，「都是小打小鬧，沒辦法賺大錢。」

林智群於臉書粉專表示，最近很多年輕人都在玩股票，但如果手頭上的現金不到200萬元，「講什麼投資，研究什麼線型，都是小打小鬧，沒辦法賺大錢。」因為本金不足，投資報酬率再高也沒用。

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林智群解釋，假設本金只有10萬元，而投資報酬率為300%，讓10萬元變成30萬元，「但多20萬元，不會讓你變有錢。」因為在股票市場裡面，「就是本多終勝。」所以林智群呼籲，在年輕時候，應該是投資自己，讓自己的年收入提高，努力賺到第一桶金，之後再來談投資。

不過，林智群也提到，年輕時拿10萬元小打小鬧，也不會沒有收獲，「像這2天這種大規模股災，應該是最近幾年才開始玩股票、都在牛市的人，沒辦法想像的，就算是碰到、燙到，也是一種體驗。」但也呼籲，「如果風險承受度不高，最好不要開槓桿！只要不是自己的閒錢，操作起來，就是會患得患失！」

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