剪髮動輒上千元「免開發票」 網：這能叫小規模營業人？

不少美髮業生意越做越大，卻不用開發票，引起網友熱議。示意圖。（資料照）

2025/04/10 00:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美髮業競爭激烈，從設計、產品及服務都讓消費者眼花撩亂，有網友質疑，理髮完後跟髮型師索取發票，慘遭拒絕，原PO好奇問，財政部規定能免開發票的是小規模營業人，「我買一杯手搖飲都有發票，美髮產業是不是也該被認真檢視一下了？」。

網友在Dcard發文說，剪完頭髮後突然想跟髮型師要發票，當場被翻了白眼，對方回，「我們這不用開啦」。原PO不禁質疑，現在不少的髮廊裝潢都比咖啡廳還高級，洗剪護1次1500元、燙髮更是4000元起跳，「開在百貨、街角、每個捷運站都有分店，這還能叫『小規模營業人？』」

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原PO指出，當時設立這項規定，是財政部希望減輕小本經營的髮型師負擔，但現在美髮業都成為「高端連鎖事業」，似乎已不適用免開發票這項「人情寬容」。後來原PO透露，有打電話去國稅局反映，得到的回應是中央訂下的政策，他直言，「光靠我一個人的微薄力量，很難去改變或撼動這樣的制度」。

貼文曝光後，引起眾多網友討論，「很妙，小吃店要開，美髮店卻不用」、「到底為什麼美髮不用開發票？洗加剪就要800了，不用一小時就賺800好像也是蠻好賺的」、「我自己是學稅法的，也覺得這條法規應該改一下，不過就怕美髮業繳稅後會將其加諸給消費者」、「我也覺得這是超大隱藏財庫，以前曾短期在美髮業打工過，那裡也沒有在跟你講勞基法的，就是一個法外之地」。

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