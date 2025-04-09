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    村民集體缺席抗議！澎湖生物性碳酸鈣循環中心 縣府：不設在北寮

    「澎湖縣生物性碳酸鈣循環中心」說明會，北寮村民採集體缺席抗議。（記者劉禹慶攝）

    「澎湖縣生物性碳酸鈣循環中心」說明會，北寮村民採集體缺席抗議。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/09 20:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府規劃湖西北寮為「澎湖縣生物性碳酸鈣循環中心」，北寮村民強烈反對，農漁局今（9）日召開說明會， 村民集體缺席，在社區活動中心貼滿抗議標語，表達堅決反對。湖西3名議員吳政杰、許育愷、蔡清續出席反映民意，農漁局副局長陳銓汶現場宣布絕不設在北寮。

    北寮村辦公室農曆年前接到澎湖縣政府變更北寮村第二公墓用途通知，社區發展協會理事長蔡馥裕及村長許源章到農漁局了解實際狀況，發現縣府打算在北寮第二公墓興建約廢蚵殼鍛燒廠房及廢棄蚵殼堆置場；3月16日在社區活動中心召開緊急村民大會，村民紛紛表態，不給蓋就是不給蓋！

    澎湖縣長陳光復隨後澄清，尚未經縣政府團隊定案，北寮這個地段是縣屬的閒置殯葬用地，必須經地方各方意見同意，才會活化利用，縣府絕不會不經過公聽會、說明會等程序，擅做決定開發使用，絕對不會先斬後奏違法開發。

    對於村民疑慮，縣府3月31日公文回覆，澎湖縣政府規劃的「澎湖縣生物性碳酸鈣循環中心」4月9日召開說明會，再度引發村民反彈。

    海洋公民基金會執行長潘翰聲今天也到場提出3項課題，評估選址要公開透明、污染疑慮要溝通化解、正面效益與財務可行性 ，期待透過理性討論，共同探索澎湖的未來。

    湖西鄉三名議員出席反映民意。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉三名議員出席反映民意。（記者劉禹慶攝）

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