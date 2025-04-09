吳郭魚出口業者哀喊被「凌遲」 陳駿季：不會放棄美國市場

陳駿季與業者座談，強調不會因關稅提高，放棄美國市場。（記者洪臣宏攝）

2025/04/09 19:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國總統川普開啟關稅戰，農業部長陳駿季今（9）日與吳郭魚、鱸魚業者座談，業者指出，目前觀望氣息濃厚，但後續會有凍儲爆棚壓力，連該不該放苗都猶豫不決，大家最關心的是，何時能完成關稅協商，否則每天都像被凌遲。陳駿季回應，仍在協商中，不會因關稅提高而放棄美國市場，「讓這尾魚繼續銷美」。

關稅戰開打，漁業署舉辦「我國吳郭魚及鱸魚養殖產業因應美國加徵關稅支持方案」座談會，邀集雲林、台南、高雄等地養殖社團、區漁會主要幹部出席，業者發言踴躍，內容無不表達對未來發展的憂心。

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陳駿季指出，目前美方買主採取觀望態度，少部分訂單有延遲現象，32％關稅不僅影響我方吳郭魚輸出，也影響消費能力，漁業署成立通報平台，若有訂單延遲或延遲付款，將予以個別輔導。

他指出，吳郭魚外銷主要市場為美國，占了70％，但對美國市場而言，我方只占了將近7％到10％左右，最大的輸入國是中國，而川普將對中國關稅加到104％，這個貿易可能會中斷，政府會支持度過難關，現在也有更好的機會去擴大市場。

業者反映，關稅宣布前後，吳郭魚收購價格已有波動，美方買家延遲訂單，凍儲有難以負擔壓力，目前正值吳郭魚放苗期，該不該放苗都不曉得；也有人建議，在不影響國內產業情況下，應該排除非關稅貿易障礙，爭取更好談判籌碼，早日取得關稅協商結果。

會中公布農業部三面向、六大措施、180億元協助方案，陳駿季說，正聆聽各方意見，相關方案經行政院核定後，將於14日正式宣布，他還說，支持方案會溯及4月9日。

農業部與養殖業者座談，聆聽業者在關稅戰遭遇的處境。（記者洪臣宏攝）

農業部長陳駿季與養殖業者座談，聆聽業者遭遇的處境。（記者洪臣宏攝）

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