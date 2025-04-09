為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    注意！台南首季闖紅燈取締出爐 這1區佔6處地點曝光

    第1季闖紅燈照相固定桿取締統計，榜首為仁德區中山路與文德路口。（記者吳俊鋒攝）

    第1季闖紅燈照相固定桿取締統計，榜首為仁德區中山路與文德路口。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/09 19:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市警察局交通大隊第1季闖紅燈照相固定桿取締統計，整理出排行前十名，永康區竟多達6處的路口入榜，超過半數。

    警方統計今年1至3月份闖紅燈照相固定桿的違規取締，在科技執法舉發排名第2的仁德區中山路與文德路口，以2331件高居榜首，但全市人口最多的永康區，有6處擠進前十大，格外引起矚目。

    永康區雖然沒有奪冠，卻包辦了2至6名，依序是中正北路與永安路口、復興路與高速一街2段口、中華路與大橋三街口、中華路與中央路口、中華路與中山南路口，以及第8的高速一街2段與永二街245巷26弄口等。

    根據排行榜，首季亞軍的中正北路與永安路口有1249件，另外，復興路與高速一街2段口為603件、中華路與大橋三街口為573件、中華路與中央路口為542件、中華路與中山南路口為492件、高速一街2段與永二街245巷26弄口為338件。

    永康區不僅闖紅燈照相固定桿的違規舉發前十大佔了6名，在科技執法的取締上，也有4處路口入榜，警方提醒市民遵守交通規則，以免傷荷包。

    今年首季闖紅燈照相固定桿取締排行。（南市警察局提供）

    今年首季闖紅燈照相固定桿取締排行。（南市警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播