注意！台南首季闖紅燈取締出爐 這1區佔6處地點曝光

第1季闖紅燈照相固定桿取締統計，榜首為仁德區中山路與文德路口。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/09 19:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市警察局交通大隊第1季闖紅燈照相固定桿取締統計，整理出排行前十名，永康區竟多達6處的路口入榜，超過半數。

警方統計今年1至3月份闖紅燈照相固定桿的違規取締，在科技執法舉發排名第2的仁德區中山路與文德路口，以2331件高居榜首，但全市人口最多的永康區，有6處擠進前十大，格外引起矚目。

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永康區雖然沒有奪冠，卻包辦了2至6名，依序是中正北路與永安路口、復興路與高速一街2段口、中華路與大橋三街口、中華路與中央路口、中華路與中山南路口，以及第8的高速一街2段與永二街245巷26弄口等。

根據排行榜，首季亞軍的中正北路與永安路口有1249件，另外，復興路與高速一街2段口為603件、中華路與大橋三街口為573件、中華路與中央路口為542件、中華路與中山南路口為492件、高速一街2段與永二街245巷26弄口為338件。

永康區不僅闖紅燈照相固定桿的違規舉發前十大佔了6名，在科技執法的取締上，也有4處路口入榜，警方提醒市民遵守交通規則，以免傷荷包。

今年首季闖紅燈照相固定桿取締排行。（南市警察局提供）

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