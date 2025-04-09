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    宜蘭太平山蹦蹦車軌道災後復建順利 預計9月全線復駛

    宜蘭太平山遊樂區蹦蹦車軌道災後復建順利，預計9月全線復駛。（林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山遊樂區蹦蹦車軌道災後復建順利，預計9月全線復駛。（林保署宜蘭分署提供）

    2025/04/09 18:07

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區人氣遊憩設施蹦蹦車，去年凱米颱風過後，鐵道1.5公里處下邊坡崩塌及軌道路基流失，目前只能局部行駛，林業及自然保育署宜蘭分署今天（9日）表示，災後復建施工順利，預計9月全線復駛。

    太平山蹦蹦車起點太平山車站到終點茂興車站，全長2.6公里，一趙車程將近30分鐘，去年7月凱米颱風期間，太平山降下可觀雨量，造成1.5公里處下邊坡崩塌及軌道路基流失，列車一度停駛，8月6日起局部行駛，從起點開到1公里處後折返，雖然行車路線大縮水，但假日熱門時段依然一票難求。

    蹦蹦車災後復建工程，林保署宜蘭分署編列1000多萬元經費搶修，今年2月初開工，除了修復受損的下邊坡及軌道路基，1.5公里到茂興車站的軌道老舊枕木一併汰舊換新，現階段施工進度約35％，如果順利，可望在8月完工，9月全線復駛。

    林保署宜蘭分署表示，蹦蹦車全線復駛後，遊客從太平山車站出發，在茂興車站下車後，走茂興步道享受芬多精，再搭車返回，許多遊客詢問何時全線復駛？宜蘭分署將緊盯施工進度，盼能如期完工。

    蹦蹦車是太平山遊樂區人氣遊憩設施，尖峰時段一票難求。（林保署宜蘭分署提供）

    蹦蹦車是太平山遊樂區人氣遊憩設施，尖峰時段一票難求。（林保署宜蘭分署提供）

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