批屏東公園網球場使用率低 蔣月惠促開放綜合使用

屏東公園網球場使用率不高。（記者葉永騫攝）

2025/04/09 18:22

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠批評屏東公園設有2個網球場，但使用率低，租金一個月只收到幾千元，人事費用卻花了約7萬元，有浪費公帑之虞，建議球場開放做複合式用，增加使用率，讓更多的人來運動。屏東縣政府體發中心說明，屏東公園球場當初的設計就是單一使用，目前的使用人數還算不錯，管理人員也只有1人，並沒有浪費公帑。

蔣月惠說，屏東縣的網球場有2個，使用率偏低，白天很少人使用，而許多人運動的匹克球卻沒有球場可以使用，她認為，匹克球易學易玩，老少咸宜，愈來愈多人玩，建議縣府應該將這2個網球場改為複合式使用，讓各種運動都使用，別讓場地浪費不用，並強調目前的球場因為使用率低，一個月的租金只能收幾千元，而管理人員光是薪水就要7萬元，根本入不敷出。

請繼續往下閱讀...

縣府體發中心澄清說，屏東公園的球場當初規劃就是籃球、排球、網球單一使用，因此管理規則及地上的線都是依據設計執行，如果要改成複合式是有困難的，不但管理規則要改，線重劃也會有問題，目前屏東公園球場的使用率還不錯，而管理人員只有一名臨時人員，並沒有浪費公帑，至於匹克球場在屏東市復興公園設有5個綜合性的球場可以使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法