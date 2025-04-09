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    藥師公會批中藥販售無把關 衛福部澄清：中藥商零售不侵權

    中華民國藥師公會全國聯合會今（9日）發出聲明，怒批衛福部行政解釋開錯門，讓無專業背景者也能販售中藥，恐危及全民用藥安全，並揚言不排除走上街頭，以行動捍衛國人健康。（情境照）

    中華民國藥師公會全國聯合會今（9日）發出聲明，怒批衛福部行政解釋開錯門，讓無專業背景者也能販售中藥，恐危及全民用藥安全，並揚言不排除走上街頭，以行動捍衛國人健康。（情境照）

    2025/04/09 18:17

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中華民國藥師公會全國聯合會今（9日）發出聲明，怒批衛福部行政解釋開錯門，讓無專業背景者也能販售中藥，恐危及全民用藥安全，並揚言不排除走上街頭，以行動捍衛國人健康。對此衛福部中醫藥司司長蘇奕彰回應，開放中藥商販售中藥並不會侵害藥師權益，將持續與各界溝通，釐清外界誤解。

    藥師公會全聯會批評，衛福部3月18日發布的解釋令（衛部中字第1141860113號）曲解「藥事法」第103條第2項落日條款，放寬中藥販售業者可不必聘藥師，形同為非專業者大開後門，威脅民眾用藥安全。全聯會強調，中藥與西藥同屬藥品，販售需由受過專業訓練的藥師管理，藥師是民眾用藥安全的最後防線，錯誤政策恐讓民眾面臨「買藥像買菜」的風險。

    全聯會也說，近10年來，由藥師管理的中藥販售業已成長近3倍，且9成以上聘用具中藥專業的藥師，顯示人力供應穩定，無需開放非專業人士「補位」。呼籲政府撤回錯誤政策，並強調「不是為了自己發聲，是為了全民健康把關」。

    蘇奕彰回應，中藥材從農產品加工為藥材的過程，依法不屬中醫師或藥師專業範疇，過去多由中藥商師徒傳承，如今則透過35學分課程，讓完成研修者可接手中藥行業務。他強調，中藥商不得從事藥品調劑或指導使用行為，未來將於行政函釋中進一步明確規範，藥學系畢業但未取得藥師證照者，僅能從事中藥材處理等基礎作業，不得涉及藥品使用，避免外界誤解。

    至於藥師公會要求取消中藥商零售權，蘇奕彰說，許多民眾購買中藥材用於烹調或製作香包等，屬於民生用途與飲食文化，並不涉及藥師的專業調劑權，「要社區藥局販售中藥材、協助民眾將花旗蔘磨成粉等，並不太合適。」他指出，中藥商的零售功能，是為了便利民眾日常需求，屬於合理分工。他也重申，衛福部將持續溝通，向各界釋疑，釐清誤解。

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