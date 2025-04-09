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    澎湖3歲女童心臟病休克葉克膜搶救 張文津基金會、民間捐款相助

    馬公市長黃健忠轉贈慰問金，希望協助洪小朋友度過危機。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠轉贈慰問金，希望協助洪小朋友度過危機。（馬公市公所提供）

    2025/04/09 18:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣年僅3歲9個月洪姓女童日前因擴張性心肌病變突發心因性休克，歷經高雄與台北多次轉診搶救，目前仍在台大兒童加護病房接受插管與葉克膜治療。馬公市長黃健忠今（9）日與財團法人張文津基金會執行長林清茶偕同董事陳雙全、張綺雲、鄭玉鳳，一同到陸軍五德營區外慰問小朋友的父親，轉贈慰問金。

    張文津基金會董事長張宗元聞訊後深感不捨，指示基金會即刻捐助10萬元，協助洪家度過醫療高峰期。市長黃健忠則代表馬公市林氏家族捐出慰問金5000元，盼透過實質行動，為這個身處困境的家庭帶來一絲溫暖。

    洪姓小朋友3月中旬病發，緊急後送高雄長庚，再轉到台大兒童醫院進行心臟節律器植入與重症監護，病情發展迅速，醫療團隊仍全力搶救中。洪父是現役職業軍人，任職於五德營區擔任輪型車輛保養士官，軍務在身無法長時間陪伴女兒，心中萬分牽掛。

    馬公市長黃健忠說，市政團隊除了表達關懷，也將協助連結社福資源，持續關注後續需求，「每一位孩子都是我們共同的責任，面對突如其來的病痛，我們不能讓家庭獨自承擔。」

    女童仍在醫療團隊照護下接受密集治療，若有善心民眾願意提供協助，請與洪母林小姐聯繫（電話：0977-212-261），共同為孩子加油打氣。

    張文津文教基金會，將善款轉交給小朋友家人。（馬公市公所提供）

    張文津文教基金會，將善款轉交給小朋友家人。（馬公市公所提供）

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