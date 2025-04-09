台灣黑熊現蹤塔塔加遊憩區 玉管處提醒遊客注意

玉山國家公園塔塔加遊憩區，9日有山友通報發現台灣黑熊出沒。（玉管處提供）

2025/04/09 17:39

〔記者張協昇／南投報導〕玉山國家公園塔塔加遊憩區，是民眾健行踏青好去處，惟遊客注意了，今（9日）有山友回報發現台灣黑熊出沒，玉山國家公園管理處呼籲民眾前往塔塔加儘量結伴同行，若與黑熊不期而遇，請保持冷靜並安靜地離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險。

塔塔加遊憩區位於海拔2500至2800公尺的玉山國家公園西北園區，遊憩區內麟趾山、鹿林山和鹿林前山，構成約15公里的環狀步道，沿途林相豐富，且可飽覽玉山群峰壯闊美景，還經常可看到台灣獼猴、山羌、黃喉貂等野生動物，係健行好去處。

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不過玉山國家公園理處表示，今天有山友回報在塔塔加遊憩區，發現熊出沒的影像及痕跡。由於玉山國家公園係台灣黑熊核心棲息地，在園區活動頻繁，加上黑熊為雜食性機會主義者，嗅覺相當靈敏，會被人類食物吸引，因此民眾進入山林時請妥善處理食物，廚餘及垃圾務必妥善保管並請帶下山，避免吸引黑熊靠近步道、山屋等設施覓食，而增加人熊衝突的風險。

玉管處指出，通常黑熊會主動避開人類，但如遭遇黑熊，若未被黑熊發現，請安靜地離開現場；如果已被黑熊發現，務必保持冷靜並緩慢地面對熊後退，切勿奔跑尖叫。如在玉山園區發現台灣黑熊出沒時，也請通報鄰近各遊客中心。

玉山國家公園管理處發布塔塔加遊憩區台灣黑熊出沒紀錄。（玉管處提供）

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