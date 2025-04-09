為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣黑熊現蹤塔塔加遊憩區 玉管處提醒遊客注意

    玉山國家公園塔塔加遊憩區，9日有山友通報發現台灣黑熊出沒。（玉管處提供）

    玉山國家公園塔塔加遊憩區，9日有山友通報發現台灣黑熊出沒。（玉管處提供）

    2025/04/09 17:39

    〔記者張協昇／南投報導〕玉山國家公園塔塔加遊憩區，是民眾健行踏青好去處，惟遊客注意了，今（9日）有山友回報發現台灣黑熊出沒，玉山國家公園管理處呼籲民眾前往塔塔加儘量結伴同行，若與黑熊不期而遇，請保持冷靜並安靜地離開，不要逗留或拍照打卡，以免發生危險。

    塔塔加遊憩區位於海拔2500至2800公尺的玉山國家公園西北園區，遊憩區內麟趾山、鹿林山和鹿林前山，構成約15公里的環狀步道，沿途林相豐富，且可飽覽玉山群峰壯闊美景，還經常可看到台灣獼猴、山羌、黃喉貂等野生動物，係健行好去處。

    不過玉山國家公園理處表示，今天有山友回報在塔塔加遊憩區，發現熊出沒的影像及痕跡。由於玉山國家公園係台灣黑熊核心棲息地，在園區活動頻繁，加上黑熊為雜食性機會主義者，嗅覺相當靈敏，會被人類食物吸引，因此民眾進入山林時請妥善處理食物，廚餘及垃圾務必妥善保管並請帶下山，避免吸引黑熊靠近步道、山屋等設施覓食，而增加人熊衝突的風險。

    玉管處指出，通常黑熊會主動避開人類，但如遭遇黑熊，若未被黑熊發現，請安靜地離開現場；如果已被黑熊發現，務必保持冷靜並緩慢地面對熊後退，切勿奔跑尖叫。如在玉山園區發現台灣黑熊出沒時，也請通報鄰近各遊客中心。

    玉山國家公園管理處發布塔塔加遊憩區台灣黑熊出沒紀錄。（玉管處提供）

    玉山國家公園管理處發布塔塔加遊憩區台灣黑熊出沒紀錄。（玉管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播