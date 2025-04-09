韓式料理亞洲最難吃？他批：全靠韓劇推動

網友主觀認為韓式料理口味單一。示意圖。（資料照）

2025/04/09 20:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每個人對於美食的定義和偏好都不盡相同，什麼才算是「好吃」也因人而異。最近有網友提出自己對亞洲美食的看法說，韓國的料理是亞洲最不值得推薦的，引發熱烈討論。

網友於Dcard發文說，世界上只有亞洲的食物最符合他的口味，而在亞洲的各國料理中，台灣美食無疑排名第一。韓國食物的流行其實是由韓劇推動的，韓國的食物大多數依賴辣味，尤其是韓國辣醬，口味上顯得單調。他也指出，韓國料理的炸物口感與日本天婦羅也無法相比。

根據這位網友的排名，亞洲美食的排名依次為：台灣第一、泰國第二、日本第三、中國第四、其他東南亞國家第五，而韓國則排名最後，「前三名和後三名之間有著極大的差距」，台灣、泰國和日本的食物在創意和多樣性方面遠遠超越其他國家。

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這位網友批評韓國料理的主要原因在於其口味的單一性，特別是韓國辣醬的過度使用。他認為，韓國的食物無論是炸物還是湯品，口味基本上都圍繞著一個核心「辣」，這使得韓國料理缺乏變化。他還提到，韓式炸物比不上日本天婦羅，口感差距明顯。

他也指出，日本和韓國的料理在某些方面有相似之處，特別是在調味的概念上。兩國都使用大醬和味噌作為主要的調味料，但是他認為，儘管兩者有相似性，但日本的料理在調味的深度和層次上更為多變。例如，日式醬油、醬燒及各種醃漬物，都讓日本料理呈現出更多層次和創意，而韓國則偏重於強烈的鹹味和辣味。

文章發出後，有部分網友認同原PO，「韓國感覺味道比較單一」、「韓式料理是真的難吃，而且很不精緻」、「我超討厭韓式年糕和韓式炸雞，那種甜甜鹹鹹我真的無法」、「韓國甜食真的毫無靈魂又不好吃，包含所有咖啡及糕點店」、「在韓學生認同，韓國食物辣醬串全場是真，撇除那些經典的飲食，其他真的都是一成不變的感覺，會吃飯吃到心累」。

也有部分網友反對原PO，認為他只是剛好吃到不好吃的，「你未來有機會應該去法國吃道地法餐，我人生第一次覺得吃到藝術品的感覺」、「你有去過當地吃嗎？請不要把台灣當作全世界」、「你吃太少（結案）」、「你可能剛好吃到真的難吃的東西」。

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