雙北世壯運帶動觀光財 台北觀光遊程銷售增3成

台北市青年局正門擺放350公分高的世界壯年運動會吉祥物「壯寶」，歡迎青年朋友前來合影。（台北市青年局提供）

2025/04/09 17:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣拚千萬人次國際觀光客，強化主題旅遊，爭取舉辦大型會展活動。旅遊電商平台分析，配合下月登場的雙北世界壯年運動會，在海外宣傳台北觀光遊程，3月份海外銷售較前一個月成長3成。

交通部部長陳世凱今赴立法院交通委員會報告，今年第一季（1至3月）國際來台客約210萬人次，較去年同期成長3％，來台市場穩定成長；第2季希望比第一季多3%，全年目標1000萬人次。

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觀光署署長周永暉表示，為吸引國際客來台，除強化海外據點服務能量、在主要市場強化台灣品牌行銷，也強化合作推廣主題遊程，結合各部會資源，持續推廣體育、醫療、生態、高端等主題遊程，及郵輪、空海聯營旅遊（Fly-Cruise）、會展獎旅（MICE）、順道旅遊。

觀光署表示，將以台灣燈會、仲夏節、台灣美食展、自行車旅遊節、台灣好湯為宣傳主題推廣，而今年適逢世界壯年運動會、世界賞鳥博覽會、世界露營大會在台舉辦，也展現台灣舉辦大型賽會能量，以及生態低碳旅遊、永續觀光等主題旅遊發展日趨成熟。

旅遊電商平台Klook分析，台灣的自然風景和美食文化是許多海外旅客認識台灣的第一印象，像是北海岸、九份、墾丁等，還有夜市等街頭小吃；對日本旅客來說，台灣除了美食外，安全、點對點交通便利、相近的文化歷史是他們選擇台灣的主要原因。

為吸引海外旅客來台並一來再來，需持續創造更多旅遊話題和亮點，強化旅客來台動機。Klook旅客旅遊行為調查顯示，84％亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28％想參與當地活動，其中文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前三名活動類型。

Klook表示，近期與台北市觀傳局一起宣傳即將到來的世壯運，聯合台灣、日本、韓國、香港及新加坡等Klook在地團隊，全面推廣台北觀光旅遊，其中3月份光台北觀光商品的海外銷售就較前一個月成長3成，成長最快包括菲律賓、韓國、香港、美國等旅客為主。

台灣文化展演觀光知名度也逐步提升，例如高雄近年舉辦許多大型演唱會，成為亞太地區音樂旅遊的熱門目的地之一，更帶動了當地演唱會經濟，加上完善的基礎設施和交通建設，也讓高雄國際知名度持續提升，更入選Klook 2025全球新興旅遊目的地榜單，與全球其他旅遊新星包括澳洲達爾文、日本日光、越南富國島等，共同展示全球新興旅遊城市的魅力。

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