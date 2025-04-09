當心荷包失血！基隆路暢專案開跑 明起加強取締「這路段」違停

基隆市警方4月1日起加強取締仁愛區忠一路等7處違停取締。 （記者林嘉東翻攝）

2025/04/09 17:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市「路暢專案」1日起跑。基隆市警局今（9日）指出，警方首週加強取締仁愛區忠一路等7處市民易違停路段，7天共取締143件違規停車，又以孝四路違停最為嚴重，將於明天起加強孝四路紅、黃線違停車輛取締，呼籲市民遵守交通規則，以免荷包失血。

基警交通隊指出，路暢專案是由員警騎乘警用機車，採來回梭巡方式，本月1日針對仁愛區忠一路、孝四路、孝三路、愛一路、仁三路、愛三路、仁二路7處路段，加強「併排、岔路口」違規（臨時）停車及「行人違規」違規執法，截至4月8日止共取締違規停車143件；其中，又以汽車併排及占用車道違停居多。

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警方在取締過程中發現，孝四路段因餐飲店林立，常有駕駛人停在黃線購物、用餐，未能在警方到場鳴笛示警時立即駛離而遭致舉發；鑑於孝四路毗鄰基隆火車站出口，且為市公車必經路段，人、車流量大，違規停車易致生交通事故，因此10日起將特別加強取締「孝四路」紅、黃線違規停車，以維行車安全與順暢。

基隆市警局交通隊長楊永泰表示，孝四路1號至30號為市政府公告騎樓開放停放機車路段，駕駛人如有停車需求，應擇合法停車空間停放，另黃線路段僅可供臨時停車（未滿3分鐘），且車輛需保持可立即行駛狀態，呼籲民眾遵守交通規則，避免違規受罰。

基隆市警方4月1日起加強仁愛區忠一路等7處違停取締。 （記者林嘉東翻攝）

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