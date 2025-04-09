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    北市高中生「血友病專用ok繃」 奪全國高中醫療科技金獎

    蔣萬安致詞時表示，參賽作品「血友病的專用OK繃」以及「口腔保健的數位化」令他印象深刻，關於長者「夜行引導」的發想也很好。（市府提供）

    蔣萬安致詞時表示，參賽作品「血友病的專用OK繃」以及「口腔保健的數位化」令他印象深刻，關於長者「夜行引導」的發想也很好。（市府提供）

    2025/04/09 17:37

    〔記者劉詠韻／台北報導〕第四屆全國高中醫療科技創意競賽今舉辦頒獎典禮，北市囊括全部特優學校獎，而中山女高及靜心高中分別以「血友病專用ok繃」、「口腔醫療數位化」奪得團隊金獎，市長蔣萬安也到場恭喜所有獲獎者，肯定創意作品結合生活上面的實際需求，並期許同學們在生技、醫療科技方面的研究上繼續保持熱情與努力。

    教育局表示，北市與生技醫療科技政策研究中心及全國13所大學醫學系自2021年開始，攜手主辦全國高中醫療科技創意競賽，此次競賽主題包括智慧醫療、精準醫療及全齡健康，共計超過5200名高中學子探索醫療科技體驗，全國101所高中組成298組團隊參賽。

    台北市長蔣萬安致詞時表示，參賽作品「血友病的專用OK繃」以及「口腔保健的數位化」令他印象深刻，關於長者「夜行引導」的發想也很好，因爲許多長輩晚間起床，摸黑行走時最怕的就是摔倒，結合這樣的發想運用在生活中，十分貼近長者需求。

    中山女高金獎團隊張凱棋、劉冠宜、黃羿瑄、黃奕澄同學說，智慧醫療主題創意計畫「血友病專用ok繃」產品設計靈感來自日常生活中常見的OK繃，當時帶著如何幫助血友病患者在受傷時更快速止血的想法，開始設計並深入研究相關資料。

    靜心高中陳宥螢同學表示，作品「口腔醫療數位化」主打內含攝影機的張口器，能大幅減輕牙科醫師對初診病患的初步診察負擔，該裝置可拍攝高解析度的口腔照片，未來將結合AI影像辨識技術，協助醫師精確判斷需要關注的部位，提高診療效率。

    獲得特優指導教師的中山女高陳晏如老師認為，醫療科技創意競賽是一項鼓勵學生創新與體驗醫療科技產業的競賽，感謝評審的開放態度及對師生們的肯定與指導。

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