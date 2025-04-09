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    爭取嘉義輕軌 王育敏籲交通部長由中央出面統籌

    王育敏在立法院交通委員會向中央爭取嘉義輕軌建設。（王育敏辦公室提供）

    王育敏在立法院交通委員會向中央爭取嘉義輕軌建設。（王育敏辦公室提供）

    2025/04/09 17:31

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨立委王育敏爭取嘉義縣市輕軌建設，今天在立法院交通委員會向交通部長陳世凱提出質詢，認為建立完整城際鐵路運輸網，有助觀光產業推動，交通部身為中央主管機關，理應主導交通建設發展，輔導地方政府發展觀光，統合事權及執行效率，希望陳世凱承諾能主動邀集嘉義縣市政府商談。

    陳世凱回應，輕軌建設中央與地方有各自需要負擔的金額，期盼地方政府先提出建設經費給中央政府評估。

    王育敏說，今年1月阿里山經《紐約時報》評選為世界第19名重要景點，嘉義觀光產業是國際焦點，台灣各地高鐵聯外交通網，包含桃園機場捷運線、新竹六家支線、台中捷運綠線及台南沙崙支線等，唯獨高鐵嘉義站至今未有軌道運輸連接市區，是全國高鐵站唯一的缺口。

    王育敏說，全國高鐵站聯外軌道運輸系統均由中央主責建設，交通部於1999年已完成「高鐵嘉義站輕軌聯外系統」可行性報告，行政院也於2005年核定同意交通部「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」，並責請交通部參考「路廊運量之成長情形」，推動輕軌建設；而嘉義市府也指出，「輕軌藍線正是高鐵嘉義站與台鐵嘉義站間的聯外軌道運輸系統，符合國家政策定位，應由中央負責建設」。

    王育敏指出，阿里山已獲國際肯定，讓世界看見嘉義縣，交通部不能輕忽嘉義觀光潛力，目前交通部和嘉義縣市府間只有幾紙公文往來，並未實際共商輕軌建設解方，希望中央政府能更加積極任事主動搭建縣市之間的協調平台，為觀光帶來國際活水，交通部長也允諾。

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