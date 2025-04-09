新北市國小、幼兒園教師甄選初試4/18報名 祭「科展指導加分」機制

新北市教育局公告114學年度國民小學暨幼兒園教師甄選簡章，初試報名自4月18日至22日止。圖為過往考試情形。（新北市教育局提供）

2025/04/09 17:16

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市教育局今（9）日公告114學年度國民小學暨幼兒園教師甄選簡章，初試報名4月18日到22日。教育局長張明文說，今年有多項加分機制，吸引各領域優秀教育人才，除了既有的本土及雙語人才加分，「科學展覽會指導加分」政策也同步登場，鼓勵熱愛科學教育且願意指導學生參加科展的教師在初試階段脫穎而出。

此外，張明文說，為改善近年代理教師招募不易的狀況，鼓勵優秀人才長期留在新北服務，去年公告「113學年度教甄備取考生」，即使當年未能錄取為正式教師，但若後續擔任新北市國小長期代理教師，今年再度報考的初試原始成績就能增加10％。

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教育局指出，新北市持續規劃推動多元加分措施，包括領有身心障礙證明者，初試可加10％；代理教師則依服務地區加分，若於偏遠或特殊地區學校服務滿1年可加1分、一般地區則加0.5分，最高可加5分；配合新北本土語及雙語教育政策，教師甄選也納入各語言別的專業加分，包括台語、客語或原住民族語能力中高級（含）以上，每項可加2分，最多可加6分；具台灣手語教學資格者可再加2分；近期英語檢定比照歐洲語言共同參考架構（CEFR）B2級標準加分2分，吸引各語言專長教師加入。

教育局補充，114學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章已公告於教育局官網以及「新北市教育人員聯合甄選報名系統」，初試與複試都採線上報名，初試報名自4月18日起到22日止，歡迎懷抱教育熱忱的優秀人才踴躍報考。

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